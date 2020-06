الإليزيه: ماكرون وبوتين يبحثان الأزمة الليبية نهاية الأسبوع

أعلن قصر الإليزيه أمس الاربعاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحث

مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عددا من القضايا منها ملف الأزمة الليبية.

وأوضح الإليزيه أن المباحثات ستجري عبر دائرة تلفزيونية يو مالجمعة المقبل

وتشمل قضايا ليبيا وإيران وأوكرانيا.

وكان ماكرون دعا أوروبا إلى النظر بعين فاحصة في شراكتها الاستراتيجية مع

روسيا قائلا إن سياسة التحدي مع موسكو في السنوات القليلة الماضية لم تنجح.

