ماكرون وبوتين يجريان محادثات “الحوار الاستراتيجي” حول ليبيا يوم الغد

يجري الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، يوم الغد الجمعة، عبر دائرة تلفزيونية، محادثات حول “الحوار الاستراتيجي” بين فرنسا وروسيا، ويتصدر الملف الليبي محور المحادثات، إضافة إلى الملف السوري، بحسب ما أعلن الإليزيه.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن قضايا “أوكرانيا وليبيا وإيران وسوريا” ستكون على جدول أعمال المحادثات، إضافة إلى “التعاون في مجال الصحة والبيئة”، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وأشار قصر الإليزيه إنّ “الرئيس لا يراهن على روسيا. إنه يرى أنّ هناك حاجة إلى معالجة كل المواضيع الصعبة معها، و”الحاجة إلى الوضوح والتعاون” تتعلّق خصوصا بالأمن في أوروبا وبالأزمات الدولية والهجمات السيبرانية”.

وفي وقت سابق، عبّرت باريس، عن قلقها، من الحضور الروسي في ليبيا، وبشأن قوة فاغنر” المكونة من مرتزقة روس”.

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