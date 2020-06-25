أمغيب: التاريخ العثماني في ليبيا مخجل ومن حقنا المطالبة بتعويض عن جرائم الأتراك

أكد سعيد أمغيب، عضو مجلس النواب، أن أردوغان يعمل على تنفيذ مشروعا استعماريا خطيرا، مشددا على أن كل الأنظمة العربية التي لم يصلها «الربيع الإخواني» باتت مستهدفة.

وقال أمغيب، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “النظام الاردوغاني ينفذ مشروع استعماري خطير وكل الأنظمة العربية التي لم يصلها الربيع الإخواني مستهدفة”.

وأضاف “التاريخ العثماني في ليبيا والمنطقة العربية مخجل تستحي الدول المتقدمة من ذكره أو التذكير به، أردوغان ذكر أن ليبيا وكل الدول العربية إرث عثماني قبل مئة عام يريد العودة إليه”.

وتابع عضو مجلس النواب الليبي “إذاً من حقنا مطالبة تركيا بتعويض عن تلك الحقبة السوداء وكل جرائم الاتراك أثناء الاحتلال العثماني الذي استمر ما يقارب أربعمائة سنة”.