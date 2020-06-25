«العباني»: السراج منتحل شخصية صفة رئيس الدولة

قال الدكتور محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، إن “الهياكل المنبثقة من اتفاقية الصخيرات، فاقدة الشرعية، ومنتهية الصلاحية”.

وأضاف «العباني»، في منشور له، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أن “السراج منتحل شخصية صفة رئيس الدولة”.

وكان «العباني»، قد قال في تصريح سابق “نلعن إتفاق الصخيرات المليئ بالتدليس والتزوير، فمن وقع عليه من مجلس النواب، لم يكن مخولا بالتوقيع عليه أصلا، حيث أن القرار رقم (5) لسنة 2015م اشترط على اللجنة الرباعية الممثلة للبرلمان عدم التوقيع قبل الرجوع للبرلمان، ولكن وللأسف الشديد، وقع السيدان إمحمد شعيب وصالح همة، في حين لم يوقع السيدان بوبكر بعيرة والصادق إدريس، والأدهى من ذلك قام السيد شعيب بصفته النائب الأول لرئيس النواب بتكليف السيد سليمان سويكر والسيدة سعاد الشلي بالتوقيع على الإتفاق وهما غير مختاران من قبل مجلس النواب”.

وأردف «العباني»، “وبالتالي من هنا بدأ التزوير والتمرير، وانتهى بتضليل المبعوث الأممي السيد كوبلر لمجلس الأمن الذي أصدر قراره رقم 2259 بالتصديق على الاتفاق قبل إدخاله تعديلا دستوريا في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس 2011، إنتهت صلاحية ما يسمى اتفاق الصخيرات غير المشرعن محليا بتاريخ (16-12-2016) وانتهى تمديده وفقا لأحكامه بتاريخ (17-12-2017) مما يجعل الهياكل المنبثقة عليه منتهية الصلاحية وفاقدة الشرعية، وأن ما تصدره هذه الهياكل من قرارات وما تبرمه من إتفاقيات وما تعقده من عقود يعد باطلا بطلانا مطلقا، ولا قيمة شرعية لهكذا تصرفات”.

وأضاف أن “ما قامت به حكومة الرئاسي غير الحائزة على ثقة البرلمان السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين، من إدخال مباشر للقوات التركية الداعمة الإخوان المسلمين، والمنظمات الإرهابية على الأراضي العربية الليبية، يعد تهديدا بالغا للأمن القومي العربي، ودول الجوار الليبي، وأنه من حق كل الدول العربية حماية أمنها القومى والدفاع عنه، وما عليها إلا تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وباعتبار جمهورية مصر العربية أحد الدول العربية بل هي الدولة العربية المحورية ومن دول جوار ليبيا بحدود تبلغ حوالي 1200كم، يجعل أمنها القومي من أكثر الدول العربية تهديدا، وهو أمر مشروع تبيحه كل الشرائع، ومصر ليست استثناء من ذلك”.

وأكد أن “ما يحدث في ليبيا وخاصة بعد توقيع رئيس المجلس الرئاسي المنتحل للصفة وغير الحاصل على شرعية البرلمان الليبي السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، بتوقيعه على مذكرتي التفاهم المتعلقتان بالتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية مع زعيم الإرهاب الدولي الإخوانجي أردوغان، اللتين أدخلتا منطقة الشرق الأوسط، وشرق المتوسط، والصراع في الأراضي الليبية، في أتون صراع من نوع آخر أحدث خللا في التوازن وهدد الأمن القومي لدول منطقة شرق المتوسط وشمال أفريقيا، ودول جوار ليبيا بما فيها تلك المطلة على الضفة الأخرى من المتوسط، ودول الساحل والصحراء”.

وتابع؛ “بسبب دخول تركيا العضو في حلف الناتو في الحرب مباشرة على الأراضي الليبية، واستجلابها لما يزيد على خمسة عشرة ألف مرتزق من منطقة الصراع السوري وأن أغلب هذه المرتزقة تنتمي إلى منظمات مصنفة إرهابية، مما يحسب دعما للمنظمات الإرهابية والمليشيات الإخوانية المسلحة، مع تزويدها ومدها بكل أنواع الأسلحة والتقنيات المستخدمة في حلف الناتو، إضافة إلى المساندة النارية من بوارجها البحرية المستباحة للمياه الإقليمية الليبية”.

وأشار «العباني» إلى أنه “بعد أن بات الصراع مباشر تركي ليبي، فإن تهديد قوى الإرهاب زاد حجم تأثيره على الأمن القومي المصري ودول الجوار، فكان ما أعلنه الرئيس السيسي في خطابه أمام قواته بالمنطقة الغربية بسيدي البراني محافظة مرسى مطروح، هو عين المنطق والعقل، بعد أن رفضت تركيا والهياكل المنبثقة عن اتفاق الصخيرات غير المشرعن محليا ومنتهية الصلاحية لما جاء في المبادرة المصرية وأصبح الأمن القومي المصري في مرمى النيران”.

وختم «العباني» موضحًا أن “مجلس النواب الليبي السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين، قد رحب على لسان رئيسه المستشار عقيلة صالح بما جاء في خطاب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان قد قبلا مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية المبادرة المصرية، وكذلك العديد من النواب، والشخصيات الوطنية، والمجلس الأعلى لأعيان ومشائخ ليبيا”، لافتًا إلى أن “الجنوح للسلم ووقف القتال والهدنة، يحتاج إلى قوة أعظم من تلك التي تقتل وتدمر وتنهب وتحرق”.