اللجنة الطبية التابعة لـ«الموقتة» تعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، اليوم الخميس، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، حسب النتائج الصادرة عن فحص عدة عينات في مركز بنغازي الطبي.

وتوزعت الإصابات الجديدة بواقعة خمس حالات مخالطة من مدينة بن جواد وخمس حالات من مدينة البيضاء، حسب بيان اللجنة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن اللجنة أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 12 حالة توزعت بواقع أربع حالات مخالطة من مدينة بن جواد وسبع حالات مخالطة من مدينة اجدابيا، وحالة واحدة جديدة من مدينة بنغازي.

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