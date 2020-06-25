نائب أردوغان: تركيا تسطر التاريخ في ليبيا حالياً

ليبيا – زعم نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أن بلاده تسطر التاريخ في ليبيا حاليًا بعدما مزقت الخرائط والمخططات التي كانت تهدف لإقصائها عن شرقي البحر المتوسط حسب زعمه.

أوقطاي وفي كلمة ألقاها أمس الأربعاء نقلها موقع قناة “روسيا اليوم” رأى أن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج تمكنت بموقفها الحازم وبدعم من أنقرة من إفشال ما وصفها بـ” المؤامرات” التي كانت تحاك في ليبيا.

وتابع:” على الانقلابيين أن يعلموا أن المسار الشرعي للقانون الدولي هو ما يحدد مستقبل السلام في ليبيا والذين لم يتمكنوا من طرح أي حل في ليبيا بدأوا برفع أصواتهم مع استعادة الحكومة للمدن من يد الانقلابيين”.

نائب الرئيس التركي أضاف مدعيا : “سنقف بقوة إلى جانب إخواننا الليبيين ممثلي روح عمر المختار في المقاومة، إلى أن يعم السلام والاستقرار والعدل في سائر مناطق ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية