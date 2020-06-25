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نائب أردوغان: سنقف إلى جانب «ممثلي روح عمر المختار» في المقاومة إلى أن يعم «السلام والعدل» بليبيا

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي أردوغان، أن بلاده تسطر التاريخ في ليبيا حاليا، بعدما مزقت الخرائط والمخططات التي كانت تهدف لإقصائها عن شرقي البحر المتوسط، بحسب قوله.

وقال أوقطاي في كلمة له: “إن «حكومة الوفاق» برئاسة فايز السراج تمكنت بموقفها «الحازم» وبدعم من أنقرة، من إفشال «المؤامرات» التي كانت تحاك في ليبيا”، على حد زعمه

وأضاف “على «الانقلابيين» أن يعلموا أن المسار الشرعي للقانون الدولي هو ما يحدد مستقبل السلام في ليبيا”، وفقا لتعبيره.

واعتبر أن الذين لم يتمكنوا من طرح أي حل في ليبيا، بدأوا برفع أصواتهم مع استعادة الحكومة للمدن من يد من وصفهم بـ«الانقلابيين»، بحسب ادعائه.

وتابع “سنقف بقوة إلى جانب «إخواننا الليبيين»، ممثلي روح عمر المختار في المقاومة، إلى أن يعم «السلام والاستقرار والعدل» في سائر مناطق ليبيا”.

الوسوم

أردوغان الغزو التركي تركيا حكومة السراج عمر المختار

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ياقطوط الكلب اردوغان احفاد عمر المخنار ردوا عليك بانفسهم ولايمكنهم قبول محتل ماضيه دموى اسود جاء طمعا فى نفط احفاد عمر المختار ياحمار انتم احفاد التتار نعم ابحث فى قاموس عربى عن معنى كلمة اتراك وترك ستجدها جمع من المغول فانتم المغول والتتار وكما كان هلاك هولاكو على يد المغول سيكون هلاك قرد لكاكو على يد الجيش المصرى ايضا

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  • يا خنزير الترك التترى…عليك قبل أن تتلفظ باسم المجاهد الكبير ( الشهيد/عمر المختار) ان تغسل فمك و مؤخرتك سبع مرات إحداهن بالتراب

    فاااااهم يا نطفة الزنا و الدعارة و الشذوذ؟؟؟؟

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