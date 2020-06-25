نائب أردوغان: سنقف إلى جانب «ممثلي روح عمر المختار» في المقاومة إلى أن يعم «السلام والعدل» بليبيا

زعم فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي أردوغان، أن بلاده تسطر التاريخ في ليبيا حاليا، بعدما مزقت الخرائط والمخططات التي كانت تهدف لإقصائها عن شرقي البحر المتوسط، بحسب قوله.

وقال أوقطاي في كلمة له: “إن «حكومة الوفاق» برئاسة فايز السراج تمكنت بموقفها «الحازم» وبدعم من أنقرة، من إفشال «المؤامرات» التي كانت تحاك في ليبيا”، على حد زعمه

وأضاف “على «الانقلابيين» أن يعلموا أن المسار الشرعي للقانون الدولي هو ما يحدد مستقبل السلام في ليبيا”، وفقا لتعبيره.

واعتبر أن الذين لم يتمكنوا من طرح أي حل في ليبيا، بدأوا برفع أصواتهم مع استعادة الحكومة للمدن من يد من وصفهم بـ«الانقلابيين»، بحسب ادعائه.

وتابع “سنقف بقوة إلى جانب «إخواننا الليبيين»، ممثلي روح عمر المختار في المقاومة، إلى أن يعم «السلام والاستقرار والعدل» في سائر مناطق ليبيا”.