مباحثات روسية تركية حول تطورات الأوضاع في ليبيا

استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، السفير التركي في موسكو محمد سمسار وناقش معه الوضع في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إنه جرى خلال الحوار تبادل شامل للآراء حول الوضع الحالي في ليبيا وحولها، مع التركيز على ضرورة خفض تصاعد العنف بشكل فوري وخلق حل سياسي للأزمة الليبية وفقا لقرارات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي 2510.

