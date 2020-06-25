شركة الكهرباء تقرر إعلان أسماء المناطق المعرقلة لعملية طرح الأحمال

قررت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إعلان أسماء المناطق التي تعرقل عملية طرح الأحمال «من أجل وضع المواطن والجهات المسؤولة في الصورة؛ وحتى لا يتحمل سكان العاصمة طرابلس عبء الساعات المقررة للمناطق غير المتجاوبة».

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة المكلفة بالإشراف على الشبكة الكهربائية، حيث اتفق أعضاء اللجنة على مخاطبة وزارة الداخلية في حكومة الوفاق لتوفير الحماية الأمنية لجميع محطات توليد ونقل الكهرباء، على مدى الـ24 ساعة؛ لمنع التعديات، وحتى يتسنى لغرفة التحكم طرح الأحمال بالتساوي، حسب بيان دائرة الإعلام بالشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما وجهت اللجنة بالتواصل مع كبار المستهلكين «المصانع وجميع الجهات ذات الطابع الاستهلاكي والجهات العامة» لدعم ومساندة الشركة في مجابهة فترة ذروة الاستهلاك الصيفي الحالي.

وأخيرا، أوصت بنشر كل ما يستجد من أحداث عن الشبكة الكهربائية بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة ووسائل الإعلام المختلفة.

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