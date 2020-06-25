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على لسان الرئاسة التركية.. حكومة الوفاق تؤكد تمسكها بالتقدم عسكريًا نحو سرت والجفرة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت حكومة الوفاق بحسب الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الخميس تمسكها بالتقدم نحو مدينتي سرت والجفرة.

قالن جدد في تصريحات في مقابلة مع قناة “سي.إن.إن ترك” على إشتراط أنقرة وحليفتها حكومة الوفاق بانسحاب القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر من سرت والجفرة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

كما اعتبر أن الولايات المتحدة مترددة في لعب دور حاسم في الصراع الليبي، مبيناً بأن روسيا أيضاً تدعم “حفتر” بوضوح وتركيا ستواصل التعبير عن عدم ارتياحها مع موسكو.

من جهتها، أعربت وزارة دفاع الوفاق عن عزمها مواصلة التقدم نحو مدينتي سرت والجفرة، رغم تحذيرات عربية ودولية من هذه الخطوة.

وقال النمروش في تصريح لوكالة الاناضول التركية :” ليست هناك أي خطوط حمراء أمام تقدم قواتنا نحو سرت” في إشارة منه إلى تصريحات رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

 

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • يطلع اردوغان يقول هذا الكلام
    خبر عاجل :: بالتحرى عن سبب اختفاء المعتوه اتضح انه تم القبض عليه بتهمة الانقلاب على امينة سلطانة تركيا الشرعية فهى من اصول عربية وابنهما بلال مصرى الجنسية وتم اتهامه بالتبعبة لفتح الله وجارى تشليحه حاليا .

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  • من غير جعجعة وكثر كلام لما يظهر اردوغان الجبان لو كان راجل يتحمل مسئولية هلاك الاف الخرفان شرق الخط الاحمر فالمصيدة هذه المرة سوبر سعة عشر الاف خروف فى اليوم خدمة 24 ساعة مع استعداد لتقديم الخدمة داخل مصراته فانتم الان فى ضيافة قاهر الخرفان ينتمى لكم نهاية تعيسة !!

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