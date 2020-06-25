على لسان الرئاسة التركية.. حكومة الوفاق تؤكد تمسكها بالتقدم عسكريًا نحو سرت والجفرة

ليبيا – أكدت حكومة الوفاق بحسب الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الخميس تمسكها بالتقدم نحو مدينتي سرت والجفرة.

قالن جدد في تصريحات في مقابلة مع قناة “سي.إن.إن ترك” على إشتراط أنقرة وحليفتها حكومة الوفاق بانسحاب القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر من سرت والجفرة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

كما اعتبر أن الولايات المتحدة مترددة في لعب دور حاسم في الصراع الليبي، مبيناً بأن روسيا أيضاً تدعم “حفتر” بوضوح وتركيا ستواصل التعبير عن عدم ارتياحها مع موسكو.

من جهتها، أعربت وزارة دفاع الوفاق عن عزمها مواصلة التقدم نحو مدينتي سرت والجفرة، رغم تحذيرات عربية ودولية من هذه الخطوة.

وقال النمروش في تصريح لوكالة الاناضول التركية :” ليست هناك أي خطوط حمراء أمام تقدم قواتنا نحو سرت” في إشارة منه إلى تصريحات رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

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