غلق مداخل طبرق لأسبوع كامل لمنع تفشي كورونا

أخبار ليبيا 24-خاص

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية تعليماته العاجلة بإغلاق مداخل المدينة لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الخميس، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد إلى البلدية.

ويشمل القرار منع دخول الخضروات والبطيخ والتمور القادم من الغرب والجنوب الليبي، ومنع دخول المواطنين لبلدية طبرق ماعدا الحالات المرضية العاجلة.

وطالب بوالخطابية، عمداء بلديات أم الرزم ودرنة والبيضان وإجدابيا بإبلاغ التمركزات الأمنية التابعة لهم بإبلاغ المواطنين والسائقين بهذه التعليمات.

وأوضح أن الإغلاق لحدود البلدية سيكون من بوابة عين الغزالة إلى بوابة الخمسين على طريق إجدابيا طبرق الصحراوي.

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