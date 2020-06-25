لجنة مجابهة «كورونا» بسبها تطالب بفتح المصارف مع الالتزام بقواعد التباعد

طالب رئيس لجنة إدارة أزمة مجابهة وباء «كورونا» بسبها، محمد المبروك أبوحزام، اليوم الخميس، مدير المصرف المركزي سبها، ومديري فروع المصارف التجارية سبها، ومدير المصرف الزراعي سبها، بضرورة الإسراع في فتح المصارف مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقالت بلدية سبها في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن هذه المطالبة تأتي بعد مناشدات متكررة من المواطنين بضرورة فتح المصارف من أجل الحصول على السيولة النقدية، والخدمات المصرفية الأخرى؛ ما يسهل حصولهم على السلع والخدمات الأساسية.

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وحسب البيان، عبر رئيس لجنة إدارة أزمة مجابهة «كورونا» بسبها عن أمله في إسراع مديري مصارف سبها بفتح المصارف مع الالتزام بقواعد التباعد داخل صالة المصرف، مع ترك الأمر لهم في اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

يشار إلى زيادة الحالات المؤكد إصابتها بفيروس «كورونا المستجد» خلال الفترة الأخيرة وذلك في وقت حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض من قرب نفاذ المشغلات الخاصة بأجهزة الكشف عن الفيروس.

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