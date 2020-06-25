رئيس الحكومة يتابع سير عمل اللجنة المركزية الخاصة بالنازحين

اطلع رئيس الحكومة، عبد الله الثني، اليوم، على عمل اللجنة المركزية الخاصة بالمهجرين من مدن ومناطق غرب البلاد، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الحكم المحلي، رئيس اللجنة، عادل الزايدي، في ديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي.

رئيس الحكومة شدد على ضرورة عمل اللجنة من خلال مكاتب الشؤون الاجتماعية في مختلف البلديات التي نزح إليها سكان المنطقة الغربية، وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم وفقا لما تم الاتفاق عليه.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث المواضيع المتعلقة بالبلديات، خاصة فيما يتعلق باستكمال المشاريع التي وافق مجلس الوزراء على تنفيذها.

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