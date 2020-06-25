«النمروش»: الوفاق لا تعترف بالخطوط الحمراء.. وقواتنا على أبواب سرت

قال صلاح النمروش، وكيل «دفاع السراج»، إن قوات حكومة الوفاق- المليشيات والعناصر الإرهابية والمرتزقة السوريين- ليس أمامها خطوط حمراء للتقدم لتحرير سرت، على حد زعمه.

وزعم النمروش, في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية, أن قوات الوفاق على أبواب سرت، وأن عملية تحريرها لن تتأخر, لافتا إلى أن هناك تململا في صفوف ما وصفهم بـ”مليشيات حفتر”- الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر- في مدن الشرق، ورغبة في العودة للشرعية، على حد تعبيره.

وادعى وكيل ما تعرف بـ”وزارة الدفاع” التابعة للمجلس الرئاسي، أن حكومة الوفاق تسعى للحل السياسي، بعيدا عن إراقة الدماء، زاعما أن “حفتر” لم يلتزم بكل الاتفاقات السابقة ووقف إطلاق النار.

ويقاتل في صفوف مليشيات السراج، خليط كبير مكون من بعض العناصر الليبية، مدعومين بمرتزقة سوريين وجنسيات أخرى، في المعارك الدائرة ضد الجيش الوطني الليبي، الساعي لتحرير البلاد من تحت سطوة تلك المليشيات التي تقودها دولة تركية لمحاولة السيطرة على مقدرات الشعب الليبي وبسط سيطرة تركيا على البلاد.