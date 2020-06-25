مصارف بني وليد تُحدد سقف السحب

بحثت لجنة متابعة ملف السيولة النقدية التابعة للمجلس البلدي بني وليد، آلية توزيع الأموال، مع إدارات عدد من فروع المصارف التجارية بعد استلامها 45 مليون دينار من المصرف المركزي منتصف الشهر الجاري.

وناقشت اللجنة مقترح المصرف الأهلي الذي حدد سقف السحب بـ1000 دينار للفرد مع إمكانية إتمام إجراءات السحب لموظفي القطاع العام بدون رصيد لمن لم ترد إليهم مرتبات شهري أبريل ومايو على أن تقتطع القيمة لاحقا.

وتطرقت إدارة المصرف التجاري الوطني إلى سقف السحب للأموال لكافة عملائه والذي حدد عند 500 دينار لكل شخص على أن تتواصل اللجنة مع إدارة مصرف الجمهورية بعد أيام لتناقش آليات صرف الأموال.

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