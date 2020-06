أعلن المجلس التسييري طبرق، خميس، إغلاق مداخل المدينة لمدة 7 أيام إعتباراً من اليوم، من بوابة عين الغزالة غرباً إلى بوابة ال50 جنوباً.

وأكد المجلس، منع دخول الخضروات والدلاع والتمور القادمة إلى طبرق.

وطالب المجلس عمداء بلديات درنة وأم الرزم والبيضان وإجدابيا إبلاغ التمركزات والمواطنين التابعين لهم بعدم السفر إلى طبرق.

