وزير الخارجية المالطي: لا بد من حماية الحدود الليبية بشكل أفضل لمنع جرائم التجارة في البشر

قال وزير الشؤون الخارجية والأوربية المالطي إيفاريست بارتولو، اليوم الخميس، إن بلاده تأييد وحدة الليبيين من أجل وقف القتال والعيش في سلام، متابعا:”يجب أن يعتنوا ببلدهم، وهو واحد من أغنى بلدان البحر الأبيض المتوسط، بثروته التي لا يستطيع استخدامها في الوقت الحالي، ويجب أن نواصل العمل لمساعدة ليبيا”.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت عنوان “يوم جيد”، أن حكومة الوفاق تمكنت على الرغم من كل مخاوف الحرب التي سببتها ووباء كورونا، وبوسائل محدودة للغاية، من منع المتاجرين بالبشر من إرسال 2000 مهاجر آخر إلى مالطا.

وقال بارتولو، إن بلاده فتحت صفحة جديدة مع حكومة السراج، والتي بدأت تؤتي ثمارها بالفعل على الرغم من حقيقة أن كل ما قمنا به حتى الآن كان خطوات صغيرة ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.

وطالب بارتولو، بأن تتم حماية الحدود الليبية بشكل أفضل على الأرض وعلى طول الساحل، ومواصلة التصدي لمهربي البشر الذين يجلبون المهاجرين من دول أخرى لإرسالهم إلى أوروبا عبر ليبيا.

واستطرد:” هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي ومع البلدان الأفريقية، حتى نتعاون بجدية مع الدول الأفريقية في اتفاقية جديدة للسنوات القادمة للحصول على تنمية اقتصادية واجتماعية جيدة لتقديم مستقبل أفضل في بلدهم لأولئك الذين يخاطرون بحياتهم ويحاولون عبور الصحراء والبحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.