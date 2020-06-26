ليبيا الان

إعلامي مصري: نهاية أردوغان ستكون في ليبيا.. والسيسي حدد قاعدة القتال والتفاوض

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، أن الجيش المصري يحارب في ليبيا حرب الضرورة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان واضحا وحدد قاعدة القتال أو التفاوض في ليبيا.

وتابع عماد الدين أديب، في مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس:”حينما يتم تعدى الخط الأحمر ستختلف المعادلة واللي يعدى إيده هتتقطع بينما أردوغان سيحرص على دفع قبائل المنطقة للواجهة في أزمة ليبيا”.

وتوقع أن تكون ليبيا نهاية أردوغان على يد الجيش المصري، لافتا إلى أن مستقبل ليبيا غالبا لن يُحسم في شهور ولكن سيظل سنوات طويلة ممكن تصل لـ10 سنوات، وغالبا ستنقسم ليبيا إلى جزأين ليبيا الشرقية وليبيا الغربية.

وأشار الكاتب عماد الدين أديب، إلى أن الرئيس السيسي يفكر بحكمة شديدة فيما يحدث في ليبيا، قائلا: “القضية مش ليبيا ولكن المشروع الكبير أن مصر القوية خطر على قوى كثيرة فى المنطقة والعالم ومصر المنهارة أيضا خطر يساوي نفس خطر القوى، والكبار عايزين مصر تفضل بنص بطن لا شبعانه ولا جعانة وعايزين مصر تحت السيطرة”

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اين اردوغان اصلا منذ تحديد الخط الاحمر لم يظهر على الشاشة ليرد اصلا خوفا ورعبا من خطاب سيسى برانى وقواته البربة التى تسد عين الشمس فدائما قردو يحب يقلد السيسى فحاول ان يجمع عدد مماثل لدبابات سيسى برانى فلم يجد كل دبابات بره تركيا فى العراق وسوريا لهذا اصيب بالجنان فحبسته امينة فى الحمام وتفكر فى الانقلاب عليه وتزحلقه على طريقة موزه فى قطرائيل وتنصب ابنه بلال الذى يحمل الجنسية المصرية خليفة بدلا منه

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  • هو اردوغان اختفى مع الغواصتين
    تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن فقدان السلطات التركية التواصل مع غواصتين كانتا تبحران في البحر المتوسط في الطريق إلى ليبيا، لتدعيم موقف ميليشيات حكومة فائز السراج التي تحتل العاصمة طرابلس.

    وعلى إثر هذه المعلومات دشن رواد موقع تويتر هاشتاج «أردوغان أبو غواصة تايهة» والذي تصدر الموقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

    وانتشر الهاشتاج بسرعة فائقة في تويتر لا سيما في مصر التي صعد فيها كأعلى الوسوم المستخدمة في الموقع.

    وسخر مغردوا تويتر من قدرات الجيش التركي الذي وصفه بجيش احتلال يسعى للتوغل في الأراضي العربية، مستغلا القضايا الداخلية والاضطرابات التي تعاني منها بعض الدول العربية للتدخل فيها، لاسيما البلدان الغنية بالثروات الطبيعية كما هو الحال مع ليبيا.

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  • في مثل مغاربي يقول الخوخ لو كان بيداوي يداوي راسه نهاية اردوغان حتى وحدة كلام سخيف من اعلامى سخيف انتم ويرغم القوة البشرية التسلحية لم تستطيعون القضاء على الارهاب كما تدعون فى سيناء والصحراء ولازلتو تدوقو الامريين من ذلك والان السيسى يريد الدخول الحرب فى شأن الليبي ويحدد الخطوط الحمراء والصفراء فليجرب ذلك ربما نهايته ستكون داخل ليبيا هو والمكلوب حفتر

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  • انا مش هكلم كتير اقراء التاريخ واعرف مين مصر
    مصر قاهرة العثمانيين في معركه نصبيين
    مصرة قاهرة التتار والمغول
    مصر قاهرة الإسرائيليين في ٧٣
    مصر قاهرة الإخوان في ٣٠١٣
    مصر اللي تقهر القردوغان في ٢٠٢٠ بإذن الله
    وانت بقي خليها تاكلك اوى
    وهنحرر كل ليبيا ان شاء الله وهنسيبك انت بس الاتراك ينكوك 😂😂

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