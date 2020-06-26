سيناتور أمريكي: واشنطن عليها معاقبة تركيا على الأعمال العدوانية في البحر المتوسط

طالب السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، الخميس، المجتمع الدولي بإدانة الأعمال العدوانية التي تقوم بها تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أنه ينبغي على الولايات المتحدة تنفيذ العقوبات ضدها.

وقال مينينديز، في مقابلة مع هيئة الإذاعة اليونانية، نقلتها وكالة الأبناء القبرصية، إن تركيا تعمل بشكل أحادي بطريقة مزعزعة للاستقرار في المنطقة، متابعا:” يجب ألا نطالب جميع الأطراف بالامتناع عن التوتر، فاليونان وقبرص لا تخلقان توترات ومشاكل في المنطقة، لكن تركيا هي الوحيدة التي تخلق المشاكل”.

كما طالب السيناتور الأمريكي، المجتمع الدولي بشجب الانتهاك التركي لسيادة اليونان وقبرص، مطالبا الولايات المتحدة إلى تطبيق عقوبات ضد تركيا، قائلاً:” يجب على المجتمع الدولي أن يدين العدوانية الشديدة لتركيا، سواء فيما يتعلق بادعائها أن لديها منطقة اقتصادية خاصة تمتد إلى ليبيا – منتهكة بذلك سيادة اليونان – وفيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة للمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، فالولايات المتحدة قائمة على سيادة القانون، وعليها تطبيق القانون وفرض عقوبات على تركيا.