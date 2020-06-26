«الرئاسة التركية»: انسحاب «الجيش الوطني» من «سرت» و«الجفرة» شرطاً لوقف إطلاق النار

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، الخميس، أن حكومة الوفاق تطالب بانسحاب قوات الجيش الوطني من مدينتي سرت والجفرة كشرط مسبق لمحادثات وقف إطلاق النار.

وقال كالين لقناة سي إن إن تورك ، إن تركيا حثت الولايات المتحدة، التي كانت مترددة في لعب دور حاسم في ليبيا، على القيام بدور أكثر نشاطا، مشيرا إلى أن روسيا تدعم حفتر بوضوح، وأن تركيا ستواصل التعبير عن عدم ارتياحها مع موسكو، على حد قوله.

يشار إلى أن تركيا تدعم حكومة الوفاق بمختلف أنواع الأسلحة وبمرتزقة سوريين للقتال إلى جانبها في حربها ضد قوات الجيش الوطني.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، الأسبوع الجاري، إن تركيا عملت على نقل أكثر من 15 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى 9 آلاف متطرف من جنسيات غير سورية نقلوا إلى ليبيا منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.