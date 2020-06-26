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«الرئاسة التركية»: انسحاب «الجيش الوطني» من «سرت» و«الجفرة» شرطاً لوقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، الخميس، أن حكومة الوفاق تطالب بانسحاب قوات الجيش الوطني من مدينتي سرت والجفرة كشرط مسبق لمحادثات وقف إطلاق النار.

وقال كالين لقناة سي إن إن تورك ، إن تركيا حثت الولايات المتحدة، التي كانت مترددة في لعب دور حاسم في ليبيا، على القيام بدور أكثر نشاطا، مشيرا إلى أن روسيا تدعم حفتر بوضوح، وأن تركيا ستواصل التعبير عن عدم ارتياحها مع موسكو، على حد قوله.

يشار إلى أن تركيا تدعم حكومة الوفاق بمختلف أنواع الأسلحة وبمرتزقة سوريين للقتال إلى جانبها في حربها ضد قوات الجيش الوطني.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، الأسبوع الجاري، إن تركيا عملت على نقل أكثر من 15 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى 9 آلاف متطرف من جنسيات غير سورية نقلوا إلى ليبيا منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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    تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن فقدان السلطات التركية التواصل مع غواصتين كانتا تبحران في البحر المتوسط في الطريق إلى ليبيا، لتدعيم موقف ميليشيات حكومة فائز السراج التي تحتل العاصمة طرابلس.

    وعلى إثر هذه المعلومات دشن رواد موقع تويتر هاشتاج «أردوغان أبو غواصة تايهة» والذي تصدر الموقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

    وانتشر الهاشتاج بسرعة فائقة في تويتر لا سيما في مصر التي صعد فيها كأعلى الوسوم المستخدمة في الموقع.

    وسخر مغردوا تويتر من قدرات الجيش التركي الذي وصفه بجيش احتلال يسعى للتوغل في الأراضي العربية، مستغلا القضايا الداخلية والاضطرابات التي تعاني منها بعض الدول العربية للتدخل فيها، لاسيما البلدان الغنية بالثروات الطبيعية كما هو الحال مع ليبيا.

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  • باحمار مين يريد وقف اطلاق النار نحن نصبنا المصيدة من يريد ان يدخل المصيدة ويتخطى الخط الاحمر سيجد خدمة ممتازة 24 ساعة من الاسود التى ستلتهم جرذانكم المهم جهزوا ثلاجات كبيرة لحفظ الموتى بمصراته سعة عشرة الاف جرذ !!

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  • what has happened to Princess Warda ( Alsaraaj ) to state their faith which will be terribly deadly with the awesome & fire born combination of the Great Egyptians & the so determined Libyans whom are operating under the Omar AlMukhtar’s vital protocol; We do not SURRENDER , We Win or We Win & no less than Victorious Egypt/Libya

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