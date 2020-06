مقابلة الدكتور عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا مع الإعلامي الكويتي محمد الملا

المذيع

اعزائي المشاهدين مرحبا بكم في برنامج ديوان الملا اليوم حنتكلم عن قضية الازمة الليبية وراح نكشف الحقائق، خاصة لما يكون ضيفنا العزيز من ليبيا الشقيقة الدكتور عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا ، سلام عليكم دكتور

الدكتور

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته

المذيع

نتشرف معاك دكتور في هذا اللقاء الشيق، والي راح نكشف فيه الكثير من الحقائق لي اخوتنا العرب وكل الشرفاء العرب، دكتور سؤلنا الاول ما هو الوضع الليبي اليوم بشكل عام دكتور ؟

الدكتور

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أولا شكرا جزيلا على الاستضافة في ديوانكم الكريم وهي فرصة سعيدة حقيقة بالنسبة لي ، الوضع بالنسبة لليبيا هو وضع الشعب الليبي وهو وضع للأسف سيء للغاية ، الشعب الليبي الذي كان يطمح للحرية والازدهار و بأن يعيش حياة كريمة بثروات ليبيا الضخمة ،للأسف الشديد بعد 9 سنوات منذ 2011 لايزال يعاني الامرين سواء في تدني مستوى الخدمات الأساسية، ويعني انقطاع الرواتب وانقطاع السيولة، مشاكل في الوقود مشاكل في الكهرباء ، مشاكل في الرعاية الصحية، مشاكل في التعليم، لايزال الشعب الليبي يعاني في كل انحاء ليبيا ، فهذا هو الوضع، للأسف الشعب الليبي الحروب لم تتوقف في ليبيا منذ 2011 وحتي 2020 والامر جلل حقيقة بالنسبة للشعب الليبي جميعا في كل انحاء ليبيا ، وخاصة في الجنوب يعني فزان تعاني معاناة اشد وأيضا الناس في طرابلس وفي بنغازي وفي درنة وفي كل مكان في ليبيا يعانون من تدني الخدمات ومن فقدان ابسط ضروريات الحياة .

المذيع

دكتور انت استمعت وقراءة بيان ما حصل في القمة الوزارية لجامعة الدول العربية وهو بيان بخصوص ليبيا ، ما هو تعليقك على هذا البيان ؟

الدكتور

اخي كريم واضح ان الاجماع العربي والذي نحتاجه لإنقاذ الامة العربية من براثن التدخلات الأجنبية ومنها التدخل الايراني والتدخل التركي، للأسف الشديد هذا الاجماع العربي يعني لا يتحقق في كل مرة بسبب دولة واحدة وهي قطر حقيقة ، وهي التي تفسد علينا كل اجماع بتأثيرها على بعض الدول الضعيفة والتي تحتاج إلى المساعدات القطرية ، فهناك اعتراضات للأسف ولكن الاعتراضات لا تتعدى انها اعتراضات قطرية والدول الممنوحة من قطر وأيضا النظام القائم في طرابلس، وهو نظام استبدادي حكم ليبيا حتى الان لما يقارب 5 سنوات مع انه مجلس رئاسي غير منتخب وهذه حقيقة مهمة جدا وهو مجلس رئاسي وحكومة لم يحظى قط بالمباركة البرلمانية حاول مرتين تشكيل حكومة ولم تمنح لهم الثقة في البرلمان الليبي فهو نظام غير شرعي، للأسف أعطيت له الشرعية الدولية بنوع من الفرض تحت البند السابع وبفرض من مجلس الامن، مع ان الشخص الذي اختير لم يكن في قوائم البرلمان ولم يكن في قوائم مجلس في ذلك الوقت المجلس الوطني، ولكن اختير هذا المجلس وبقى في الحكم بدل من سنة ، هو الان يكمل سنته الخامسة وهو منقوص كان يجب ان يكون 9 اشخاص لم يتبقى منهم الا 4 ، وهو حقيقة فاقد للأهلية والشرعية ومنتهي الصلاحية ، ولكنه يوقع اتفاقيات كما حصل مع في الاتفاقية مع تركيا ، اتفاقيات تعرض الامن القومي الليبي للخطر، وتعرض الامن القومي لدول الجوار للخطر ويهيئ الأسباب لاستعمار عثماني جديد في ليبيا للأسف الشديد .

المذيع

بأي صفة يستمد فايز السراج شرعيته بكل امانة دكتور ؟

الدكتور

حسب المحاكم الليبية هناك اكثر 17 قضية في المحاكم الليبية خسرها جميعا ، تعتبره غير ذي صفة حسب القانون الليبي ، والبرلمان الليبي لا يعتبره شرعيا، وهو برلمان منتخب وهو اخر جسم منتخب في ليبيا ، الغريب في المجتمع الدولي انه قام ما يمكن ان نسميه اعتراف مزدوج ، اعترف بالبرلمان الليبي ولايزال يعترف بالبرلمان الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح وهذا صحيح اعتراف صحيح لأنه اعتراف بالشرعية الانتخابية الليبية، ولكن في نفس الوقت يعترف بمجلس رئاسي في طرابلس لم يحظى بثقة البرلمان ، ولكن قيل لنا في التفاوض في الصخيرات بأن هذا المجلس سيكون لمدة سنة يهيئ الامر لانتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة بحيث يستطيع الشعب الليبي ان يجدد الشرعية ولكن للأسف بقى في الحكم قرابة 5 سنوات الان ، يعني ما يسمي بالإنجليزية full presidential term يعني فترة رئاسية كاملة دون انتخاب ، ثم من العجائب والغرائب انهم ينددون بالاستبداد ويريدون دولة مدنية ولا نريد الحكم الاستبدادي ، أي استبداد اسوء من الاستبداد بحكم لخمس سنوات دون انتخاب ، لماذا لا يعطى الشعب الليبي الفرصة لينتخب قيادته، لماذا حرم الشعب الليبي من الانتخابات الرئاسية التي حلم بها على عقود بل قرون ، لأنه لم يحصل في تاريخ ليبيا انه كان انتخابات رئاسية، الانتخابات الرئاسية تؤجل وتؤجل وتؤجل اخر تأجيل لها كان في 2014 حسب القرار رقم 5 وكان يجب ان تجرى ولكن تؤجل ، السيد السراج قال انه يريد انتخابات في 2017 في ابريل 2017 ولكنه ماطل وماطل ولم يدفع لهيئة الانتخابات المبالغ التي كان يحظى بها الجسم الانتخابي بحيث يستطيع ان ينظم الانتخابات، فهي يعني مفارقات عجيبة ، يقولون انهم يريدون الدولة المدنية والديمقراطية ولكنهم لا يريدون الانتخابات ويؤجلونها ، الان ينادون بالانتخابات من جديد حتى يحظون بسنة او سنة ونصف او سنتين اخرتين، بحيث يماطلوا مماطلة جديدة ، كل سنة تعني 40 مليار دولار من الانفاق ، وهذه ميزانية ليبيا السنوية في المعدل او average او المتوسط ، كل سنة تأخير هي مليارات تنفق ، وأين تنفق ، ليتها كانت تنفق في ليبيا حتي لو انفقت في مشاريعهم الخاصة ، ولكنها تنفق في تركيا وعلى تركيا لدعم الليرة التركية ولتمويل نظام الاخوان المسلمين الدولي للأسف الشديد ، ليبيا أصبحت عبارة عن الة ATM او ما يسمى الصراف الالي التي تعطي الكاش لمنظومة الاخوان المسلمين ، يعطوهم النفط من خلال شركاتهم التي تحظى بعقود الاستيراد او تصدير النفط ، ويحضون بإيداعات المصرف المركزي الليبي التي توضع في مصارف تركية منها المصرف الزراعي التركي وهذا من مفارقات الامور والعجائب، وجاء هذا الرجل مدير المصرف الزرعي التركي مع الوفد التركي الذي اتى الى ليبيا ليجني ما نسميه الميري في ليبيا وهي الضريبية التي كان يجنيها العثمانيون ، جاءوا ليجنوا الضرائب من جديد بعد ان دعموا هذا النظام الغير المنتخب المستبد الموجود في طرابلس والذي يجب ان تسحب منه الشرعية والاعتراف الدولي ، وقد طالبنا في تكتل إحياء ليبيا جامعة الدول العربية بذلك .

المذيع

ممتاز، يعني افهم دكتور انه هناك المشروع التركي للهيمنة على ليبيا والمغرب العربي، من يدعم هذا التوجه بكل امانة دكتور ومن يموله؟

الدكتور

الداعم لهذا المشروع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهو له قيادة روحية ان صح تسمية قيادتهم بالروحية تتمثل في القرضاوي الذي يجلس في الدوحة، و كأن قطر أعطت نوع من المقاولة لتركيا لكي تقوم نيابة عنها بقيادة هذا المشروع ، الاخوان المسلمين برمتهم بكاملهم بكامل رئاستهم ومجلس الشورى فيهم يجلسون في إسطنبول وفي انقرة ويديرون هذه الشبكة الكبيرة التي تخترق كل الكرة الأرضية من أمريكا إلى استراليا إلى ماليزيا إلى اندونيسيا إلى سنغافورة في كل مكان يتواجدوا إلى أوروبا إلى افريقيا ، يتواجدون وتدار هذه الشبكة من تركيا للأسف الشديد اصبح الرئيس رجب اردوغان هو عبارة عن العراب لهذه المنظومة الدولية والتي لا تنفق على نفسها بنفسها ولا حتى من أموال قطر، وانما تنفق على نفسها من أموال الشعوب مثل الشعب الليبي، الشعب الليبي الذي ينتج النفط بكميات كبيرة لم يصله هذا الخير، لم تصله حتى المرتبات ، الناس تعاني من تأخر المرتبات بالأشهر الطويلة ، والسيولة في المصارف منعدمة ، تجد النساء يقفن في الطوابير الطويلة ،العجائز يقفن حتى يتحصلن على دراهم معدودة في الضمان الاجتماعي وغيره ، فهذه المهزلة مهزلة استخدام الثروات العربية واستخدام ثروات الشعوب في تغذية نظام ظلامي لا يُصدر الا الموت، هي ليست حضارة ولا تبني حضارة هذه الجماعة، وانما تبني منظومة موت ، الشعب الليبي ككل الشعوب العربية محتاج إلى منظومة تبني الحياة لا الموت .

المذيع

دكتور تعتقد التدخل التركي في ليبيا هو فقط من دعم تنظيم الإخوان ، الا تعتقد في مباركة أمريكية او مباركة روسية او في مباركة إيطالية ؟

الدكتور

المشروع الاخواني استطاع منذ عقود التأثير في مراكز تأثير في أمريكا وفي لندن وبالذات في بريطانيا ولهم نفوذ هذا النفوذ قد خرج دفعات ودفعات من خبراء الشرق الاوسط سواء في جامعة جورج تاون او لندن سكول اوف ايكونوميك او في سيواس في لندن ، هذه العقول أصبحت تدير مراكز تفكير بدورها وأصبحت تنتج خريجين اصبحوا متنفذين في وزارات الخارجية ، المشروع الاخواني مشروع قديم يعني منذ عقود واستطاع ان يخترق كثير من الدوائر ، فأحيانا تجد وهذا من العجب تجد من يسمى بالمحلل السياسي والبعض من يسمى بموظف الخارجية في دولة من الدول ، تجده يعمل للإخوان اكثر من الاخوان انفسهم ، ذلك بسبب التأثير في تشكيلهم الفكري أصلا، وأيضا للأسف الشديد قطر وتركيا تستخدم الشركات العلاقات العامة خاصة في أمريكا لتستحوذ على هؤلاء المحللين ، نجد محللين يتقاضون الرواتب والدعم المالي من شركات علاقات عامة موجودة في واشنطن ، لا داعي لذكر اسمها هنا ، ولكنها معروفة .

المذيع

ممتاز ، شنو رايك في التحرك المصري الأخير عبر مبادرة القاهرة بكل امانة

ادكتور

بكل امانة يعني احي فخامة الرئيس فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، احييه على هذا الصوت العربي الذي صدح به والذي قال قف مكانك لهذا الغزو التركي ، الذي يحصل في ليبيا هو شيء لم يحصل منذ بدايات القرن العشرين ، هو اجتياح عصملي جديد حقيقة ، في ثوب جديد ، وهو عبارة عن استيلاء على كامل ليبيا بثرواتها بكل ما لها ، والدليل ذلك الوفد الذي وصل طرابلس الأسبوع الماضي ، وفد يتكون من رئيس المخابرات والمتحدث باسم الرئاسة وهذا رئيس بنك الزراعة الذي سوف يحول الاموال مباشرة لان للأسف ايداعات البنك المركزي الليبي موجودة عنده في إسطنبول لا تحتاج حتى إلى تحويل ، هي موجودة أصلا فهي عبارة عن مقاصة يقتصها ليأخذ أموال الشعب الليبي ، هذا الغزو لا يمكن إيقافه بأنفسنا للأسف الشديد، اصبح الامر متعسر جدا، الجيش الليبي عندما كان يحارب وحده وكان يحارب بشباب ليبيا وبقدرات ليبيا وصل إلى بعد 5 كيلومترات من وسط العاصمة ، ولكن حصلت تدخلات دولية فرض على الجيش هدنة وعندما احترم الجيش هذه الهدنة اسُتغلت الهدنة لاستجلاب اكثر من 12000 مقاتل من التركمان انا لا اسميهم سوريين انا اسميهم تركمان من اتباع القاعدة والنصرة و داعش ، واستطاعوا بهذه القوات وأيضا بالمسيرات التي تنفق عليها المليارات الليبية ، يعني لم يعطي عادة الدول عادة لما تحتل المُحتل ينفق على المحتل حتي يستطيع ان يحتله ، نحن في ليبيا انفقنا على المحتل ليحتلنا للأسف الشديد باستخدام نظام عميل ليس له أي شرعية ليبية وللأسف الشديد واقولها بكل اسف بسبب الأصول التركية لبعضهم جلبوا بني عمومتهم ليسلخوا ليبيا وليقطعوها اربا حتى تقسم كغنائم للأتراك للأسف الشديد .

المذيع

المصادر تؤكد دكتور انه هناك اجتماع سري تم في إسطنبول لوضع العراقيل في دخول الجيش المصري ومنع الجيش المصري من التدخل وحماية الشعب الليبي ، ما تعليقك دكتور .

الدكتور

اخي الكريم لا يحتاجون لاجتماعات سرية ، نعم عندهم اجتماعات سرية ولكنهم عندهم اجتماعات جهرية ، كما قلت لحضرتك التنظيم العالمي للإخوان المسلمين يجلس قابعا في إسطنبول وانقرة وتسخر له المخابرات التركية ويسخر له الجيش التركي ، الجيش التركي الذي كلن يجب ان يحمي تركيا من الغزو الأجنبي ويحمي الحدود التركية حسب عقيدته ، هذا الجيش يعني تمت السيطرة عليه بادعاء الانقلاب المزعوم الذي اخترعه اردوغان والان سيطر على الجيش ويستخدم الجيش كأنه الة حربية للإخوان المسلمين ، وبدعم وترتيب مع الجماعات الإرهابية سواء قاعدة او داعش ،و ليس من المصادفة ان يوجد البغدادي على حدود تركيا ، هذه ليست مصادفة هذا الموقع مهم جدا ، ليس من المصادفة ان نجد النصرة الان في ليبيا مستوردة من تركيا او عن طريق تركيا، للأسف يستخدمون موارد الشعب الليبي ، الشعب الليبي تستخدم طائرات الخطوط الليبية والخطوط الافريقية الليبية التي يدفع ثمنها الشعب الليبي بينما ينتظر المسافر الليبي وصول الطائرة، تستخدم هذه الطائرات لجلب الموت له ، يعني كيف يعقل يسمح دوليا بجلب القاعدة وداعش لذبح الليبيين ، هذه الجماعات استولت ع لى قواعد كبيرة جدا ، مثل قاعدة الوطية وهي من اكبر قواعد شمال افريقيا ، هذه القاعدة ستصبح عبارة عن قاعدة لما يسمى بقوة التدخل السريع ، و لكنها قوة تدخل سريع من نوع خاص ،هي قوة تدخل سريع للدواعش والقاعدة والإرهاب والظلام ، هذا سيؤثر لا فقط على شمال افريقيا لكن على دول الساحل والصحراء والتواصل معروف وموجود بين القاعدة في ليبيا والقاعدة في مالي والقاعدة في النيجر وفي نيجيريا وبوكا حرام كل هذه الجماعات اصبح لها قاعدة في ليبيا تسمى قاعد الوطية ، ويريدون لم يكتفوا بهذا يريدون قاعدة القرضابية في سرت ويريدون قاعدة الجفرة في ليبيا ، فعندما وضع الرئيس السيسي بارك الله فيه الخط الأحمر وقال سرت والجفرة خط احمر هي خط احمر لا فقط لصالح ليبيا ولكنها خط احمر للمنطقة برمتها ، هي خط احمر لمصر وخط احمر للجزائر وخط احمر لتونس وخط احمر للنيجر ولتشاد والسودان ، كل جيرانا سيكتون بنار الإرهاب بسبب هذا الخضم هذا الجيش العرمرم من الإرهابيين الذي اتى بهم اردوغان إلى بلادنا على مرأى العالم للأسف لشديد ، لأنه هناك من يقول انه اتى بهم لدحر التدخل الروسي ، نعم ليبيا لا تحتاج لا لتدخل روسي ولا لتدخل تركي ولا لتدخل داعشي ولا قاعدة ، ليبيا حرة ابية مستقلة موحدة ، الشعب الليبي لا يريد احد من الأجانب ان يكونوا في لبيبا حقيقة، والناس تتذمر من إعطاء هذه القواعد لأي جهات اجنبية ، فهذا الخط الأحمر الذي رسم هو خط رسم بالإرادة الليبية لان الشعب الليبي لا يريد لهذه الجيوش الظلامية ان تتقدم اكثر ، هم كانوا يقولون الجيش الليبي معتدي عليهم في طرابلس وكانوا يقولون هناك مرتزقة روس انسحب الروس انسحب الجيش من طرابلس قالوا لابد ان نأخذ ترهونة لنحمي طرابلس، اخذوا ترهونة ثم قالوا لابد ان نأخذ بني وليد لحماية ترهونة اخذوا بني وليد والان يقولون يريدون ان يأخذوا سرت والجفرة، للأسف الشديد المشري وهو رئيس ما يسمى بمجلس الدولة كان يفترض انه مجلس استشاري فاصبح مجلس ناري حقيقة على ليبيا وشعبها ، يقول رئيس هذا المجلس المصطلح هذا مصطلحه يقول ، الهدف هو اخضاع واستخدم هذه الكلمة اخضاع كامل التراب الليبي لمن ، لسلطان حكومة الوفاق ، اخضاع كامل التراب الليبي وطبعا اخضاع الشعب الليبي لمن، لحكم السراج الذي يحكمه من ، يحكمه تنظيم الاخوان المسلمين للأسف الشديد ، فهو حقيقة اخضاع كامل ليبيا والشعب الليبي لحركة الإخوان المسلمين وهو ما سماه الاخوان بالتمكين ، وقد كتب فيه علي الصلابي زعيم الاخوان المسلمين الليبيين كتب كتاب يسمى التمكين في القرآن ، نتائج هذا الكتاب اوخلاصة هذا الكتاب موجودة على الانترنت ، اقرأه ستجد انهم طبقوا كل خطوة فيه على ليبيا ليتمكنوا من ليبيا، لا لإقامة دولة وطنية ليبية او إدارة دولة وطنية ليبية ولكن لاستخدام ليبيا كأداة في إقامة خلافتهم المزعومة التي هي ليست خلافة إسلامية على الاطلاق ،وانما هي خلافة لفكر مريض يريد ان يستحوذ على البشرية بأكملها لا يختلف ابدا عن تفكير هتلر وتفكير موسيليني ، يعني هناك مقالة لحسن البنا موجودة على الأنترنت ،. اكتب حسن البنا موسيليني تجدها ، تسمى المقالة السينيور موسيليني ، يبين فيها حسن البنا بان مذهب موسيليني هو المذهب الذي تقول به الجماعة ، فللأسف الشديد هذه الفاشية ، تريد ان تستحوذ على كامل التراب الليبي هو هذا الهدف ، ولذلك الخط الأحمر الذي خطه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هو خط ليبي تريده القبائل الليبية ، وقد أعلنت قبائل الجبارنة في الشرق دعمها لهذا الخط ، وقد دعمت قبائل ترهونة الابية دعمها لهذا الخط وبالأمس قبائل ورفلة في الشرق اعلنوا ذلك، واليوم سيكون هناك اعلان من قبائل ورفلة في الجنوب، وتتوالي بيانات الدعم لهذا الخط لان هذا الخط خط وطمني بامتياز وليس خط مفروض على ليبيا ،

المذيع

ممتاز ، هل افهم دكتور تقسيم ليبيا اصبح امر واقع بكل امانة ؟

الدكتور

ليس واقع الا في وهم الاخوان المسلمين ، ليبيا لن تقسم لان الشعب الليبي وحدوي بامتياز، حتى الناس الذين يسكنون برقة ويعانون من التهميش ويشتكون منه او في فزان ممن يعانون التهميش ويشتكون منه ، يعني امصال العقارب يعني لدغة العقرب لا تصل إلى جنوب ليبيا ، غاز الطهي الوقود لا يصل إلى جنوب ليبيا ، مع كل هذا التهميش وكل هذا الظلم وكل هذا الاقصاء ، لا شعب برقة ولا شعب فزان يريد الانفصال، وانما يريدون احترام خصوصيات تاريخية لهذه الأقاليم ويريدون ان يصل خير ليبيا لكل الليبيين ، النفط يضخ من برقة ويضخ من فزان ولا يصل الخير إلى برقة ولا فزان . فهذه هي المظالم ، لكن هذا لا يعني الناس تريد الانفصال او القسمة ، لكن الاخوان مستعدون للقسمة ويريدون القسمة ، الاخوان يريدون ان يحكمون بقعة من ليبيا حتى ولو كانت جزيرة صغيرة ، او حتى لو كانت منطقة صغيرة ، ولا يهمه الوحدة الليبية لانهم لا يؤمنون بليبيا أصلا ، هم يؤمنون بتنظيم عالمي خارق للدول ، لا يؤمنون بالدولة القومية وهذا بيت القصيد ، انهم لو كانوا شركاء في الوطن كمواطنين لاحترمهم الناس ولكن للأسف لا يشتركون في الوطن لانهم لا يريدون الوطن ، يريدون شيء عابر للأوطان وهذه هي الإشكالية الرئيسة فهي منظومة شمولية ، مثل الذي كتبت عنها هانا انت في كتابها عندما وصفت الفاشية الألمانية والفاشية الاسبانية والفاشية الإيطالية ، هذا فاشية بغطاء إسلامي يعني الإسلام منه براء، الإسلام الحقيقي الذي ندعوا له ويدين به الشعب الليبي ، في غالبيته الساحقة هو الإسلام المرحمة والرحمة والمحبة والوئام والسلام وبناء الاوطان ، هو ذلك الإسلام الذي يقول ازرع الفسيلة ولو قامت القيامة ، هو ذلك الإسلام الذي يصلح ذات البين وهو الإسلام الذي ينشئ الأوطان وينشر المحبة والسلام والتسامح والمرحمة ، دينا رسوله رحمة مهداة وقرآنه هدي ورحمة ، ونسمي فيه ببسم الله الرحمن الرحيم ، كيف يكون دين داعش والقاعدة تقطيع الرؤوس وحرق الناس احياء ولاعبو الكرة في بنغازي برؤوس البشر ، هذه حقيقة وقطعوا اوصال الناس كما تقطع الشاة عند الجزار، وقطعوا الرؤوس في درنة في ملعب الكرة الرئيسي ، هذه الأشياء يجب ان لا تنسى ، الجيش الليبي عندما قام عليهم هذه كانت ثورة للقبائل الليبية الحقيقية المالكة للوطن بدماء اجدادنا التي سالت بلادنا لحمايتها من المستعمر التركي والمستعمر الإيطالي ، هذه كانت ثورة شعبية حقيقية ، نعم عبر عنها الجيش الليبي ، ولكن حاولت ان تنهي وجود هذا السرطان في ليبيا ولكن للأسف الشديد تدخلت تركيا وجلبت هؤلاء المرتزقة وجلبت المسيرات واستطاعت ان تفرض ما فرضت ، والان يحاولون ان يجهزوا على ما تبقى من ليبيا ، أؤكد لك لو اخذو ليبيا لن يكتفوا سيأتوا لمصر وسيأتوا للسودان وسيأتوا لتشاد والنيجر وتونس والجزائر وكل البلدان التي تحيط بنا وسيذهبون إلى أوروبا أيضا .

المذيع

مشروع كبير دكتور ، هل نعتبر ليبيا هي اول مستعمرة تسقط في ايدي الاتراك، هم يحلمون ان تكون اول مستعمرة لهم .

الدكتور

حاشا ان تكون مستعمرة لهم او لغيرهم ، الشعب الليبي حر في قلبه ، ومن كان حرا في قلبه لا يستعبد ولا والشعب الليبي قد عان الامرين ، هناك فيديوا تستطيع ان تجده على جوجل فقط اكتب تجده ، تجد دبابات روميل ورونيل نفسه يتبجح في وسط طرابلس استعمر ليبيا وانه استولى على ليبيا وان ليبيا أصبحت تبع للاستعمار النازي ، ما لبث ان تقهقر وما لبث ان طرد ،ما لبث ان هزم ، ليبيا يعني قد تكون المكاسب العسكرية فيها سريعة ، 5 مرات روميل كان يأخذها ثم يخسرها ، مونتغمري أيضا كذلك ، من السهل جدا لان المساحات شاسعة ولان خطوط الامداد طويلة ، هذه الانتكاسات العسكرية قد تحدث ولكن المهم هو القلب الليبي النابض ، النابض بمحبة الوطن والحرية ، الشعب الليبي لن يستعبد ولن يستعمر ولن يسمح باستعمار جديد ، نعم للاستعمار التركي للأسف اتباع وعملاء من جلدته يستخدمون طرابلس ويستخدمون مصراتة ويستخدمون العلاقات المجتمعية بينهم وبينهم لأجل جلب أبناء عمومتهم لاستعمار باقي ليبيا ولكن هيهات ، لن يتسنى لهم ذلك ، هذه الوقفة التي وقفها أبناء الجيش الرئيس عبدالفتاح السيسي هي وقفة ليبية قبل ان تكون وقفة مصرية ، القبائل الليبية داعمة لهذا التوجه ولن تسمح بالتمدد شرقا ، وما انصح به اخوتي الليبيين في مصراتة وطرابلس هو الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتفاوض على حل سياسي بدل من الارتهان لجماعة الاخوان المسلمين الذين يريدون حرق البلاد والعباد ، وانا واثق في أصوات عقل في مصراتة وهناك بوادر خير وهناك قنوات تواصل مع بعض الاخوة في مصراتة لن تسمح باستمرار هذه المهزلة الاخوانجية ولن يسمح الطرابلسيون الاحرار بان السوري التركماني يطلب منه الاذن حتى يدخل الليبي بيته ، كما رأينا بأعيننا في الفيديوهات ، هذا لن يسمح به ، وقد بدأت للأسف هناك تحركات ، ارد ان أقول للأتراك والتركمان الذين جاءوا معهم لضرب شبابنا شباب طرابلس نفسهم وشباب الزوايا وشباب صبراتة وغيرهم ممن شارك في الحرب ضد الجيش، هم الان يستخلصوا منهم ليكون التمكين كامل لجماعة الاخوان المسلمين .

أخي الكريم الميزة في الشعوب العربية بصفة عامة وشعوب شمال إفريقيا آو ما يسمي بالمغرب العربي ليبيا ت،نس الجزائر المغرب ومروتانيا أنه لا ينطلي عليهم شي وكلام هذا الرجل لا ينطلي عليهم هذا بالذات .. المغرب تعرف ماذا تعني حركة االاخوان المسمين وحتى عندما ربحو أحد الاحزاب المنتمية إليهم ربحو في اانتخابات وأعطيت لهم الفرصة ماذا وصل إلى الشعب المغربي من خيرات بسبب هؤلاء يعني المغرب محظوظ بالنظام الملكي الذي فيه ومنظومة الدولة التي فيه ما يسمى بالالمخزن والتي استطاعت أن تحافعلى الشعب وتحافظ على مقدرات الشعب رغم الإخوان المسلمين في الجزائر الشعب الجزائري اكتوى بماذا يعني الإخوان المسلمين في تلك النكبة التي انتكبت بها الجزائر وكلفت مئات الأرواح الجزائري يعرف ماذا يعني حكم الظلاميين وذبح الشرطة والجيش يعرف الجزائريون ذلك والحمد لله الجيش الجزائري والمخابرات الجأائرية والإسستخبارات العسكرية الجأائرية أكثر وعيا من أن تنطلي عليها حيل الصلابي أما بالنسبة لتونس والتي استطاع الدعم القطري أن يوصل فيها النهضة إلى رئاسة البرلمان فها نحن نرى النساء والرجال من أحرار تونس يقفون بالمرصاد ليقولو نعم لتونس بورقيبة رحمة الله عليه تونس الوعي وتونس الثقافة وتونس العلم بدلا من تونس الموت والظلام التي جلبها الغنوشي للأسف الشديد هذا الغنوشي الذي يدعم المرتزقة الالتركمان في بلادنا ويدعم تنظيم الجماعة الليبية المقاتلة ونرجوو من الله عز وجل أن تصل إلى تونس حكومة قوية وبرلمان قوي غير مدعوم من النهضة يستطيعو أن يحققو فيما حصل من إغتيالات سياسية وفيما حصل من تهريب للأسلحة وفيما حصل من تواطئ بين دواعش ليبيا ودواعش تونس الذين قتلو في صبراتة من القصف الأمريكي على داعش كانو من التوتنسة جلهم هذا لم يأتي دون ترتيب من السلطات في ذلك الوقت .. فهذه المسألة لا تنطلي على أحد يستطيع الصلابي أن يقول ما يشاء لكن المغرب العربي الحمد لله داعم لليبيا وحتى إن حصلت هفوات من بعض الأنظمة بسبب ضغوطات من رئيس البرلمان أو غيره في تونس نحن نثق في الشعب التونسي الأبي ولن تنطلي هذه الأمور بل إن التحفظ الذي كتبوه في جامعة الدول العربية أعتقد سيكون له الأثر في اسقاط حكم النهضة على البرلمان التونسي ونرجو من الله أن يحصل هذا عاجلا غير أجل ان شاد الله.

أولا هذا ليس بجديد هم عندهم محطات في اسطنبول من سنوات وكل من هرب منهم إلى تركيا أعطي الجواز التركي وكل أدوات الراحة والعمل وهم يعملون من تركيا ولا يعملون فقط ضد مصر وشعب مصر والحكومة المصرية والرئيس المصري ولكن يعملون ضد كل الدول العربية والزعامات العربية المضادة لهم فهذا شئ طبيعي هم يريدون أن يصوروا بأن هذا سيكون إحتلال مصري وأن هذا سيكون هجوم مصري على ليبيا وغير ذلك ويحاولون أن يخوفوا الناس من هذا إن كنتم حريصين على سيادة ليبيا ولا تريدون التدخل لماذا جلبتم اردوغان و١٢٠٠٠ تركمني من النصرة ومن داعش .. أثبتو لنا وطنيتكم أيها السادة واسحبوهم .. اسحبو هؤلاد .. كنتم تقولو أن طرابلس مهددة والحمد لله طرابلس غير مهددة الأن وتنعم بالأمن والأمان .. تمام .. اسحبوهم أخرجو هؤلاء إن كنتم تخافون بل أعتقد أن من يريد أن يبرهن أنه لا يريد تدخل مصري فليسحب مرتزقته من ليبيا وليسحب اأتراك من ليبيا وليعطي رقابة مشتركة على المصرف المركزي لليبيين وليحافظ على أموال ليبيا حينها نستطيع أن نقتنع بكم كشركاء في الوطن وأنكم تريدون ليبيا وأنكم تخافون على ليبيا من مصر ما دمتم لم تفعلو هذا فإن الجيش المصري هو حقيقة الساند والمساند والداعم للجيش الليبي وللشعب الليبي وسيقف لكم بالمرصاد مع الشعب الليبي ومع الجيش الليبي ليضع خط أحمر ليبي حقيقة أمامكم لننقذ ليبيا من الذين أتيتم بهم .

أخي الكريم أعتقد أن الحل في الإثنين أي بمعنى يجب أن يكون هناك رادع عسكري واضح قوة جوية ضاربة تستطيع أن تقضي على أي أرتال تحاول أن تتمدد شرقا أو جنوبا ومع ذلك يجب أن يكون هناك تفاوض سياسي عاجلا غير أجل ليس لليبيا مصلحة في الحرب وليبيا تعبت وسئمت من الحرب والليبييون محتاجون الأن إلى السلام والأمن والأمان والتنمية والبناء يجب أن تحيا ليبيا ونحن ليس لنا أي مشكلة مع إخواننا في مصراتة ولا إخواننا في طرابلس ولا في الزاوية ولا في غيرها قبائل ليبيا في برقة وفي فزان وفي الوسط وفي بني وليد وفي ترهونة وفي الجبل وفي الأصابعة وفي غيرها كلها مستعدة أن تجلس مع إخوانها الليبيين من تلك المدن التي ذكرت مدن الساحل الغربي مصراتة طرابلس الزاوية وغيرها الإشكال هو استحواذ الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة وهي فرع من القاعدة والتنظيم الدولي الذي يترأسه أردغان ويستخدمه أردغان ويستخدم أوردوغان هو استخدام متبادل حقيقة هذا هو الاشكال .. أنا في اعتقادي أن التفاوض بين الليبيين متأتي ووارد جدا وهناك أصوات في مصراتة تقول هذا محاولة الهجوم على سرت والجفرة خطأ كبير ويجب أن نجلس ونتفاوض وهناك أسماء لا أستطيع أن أبوح بها الأن على تواصل وعلى تواصل مع دول الجوار ومع دول المنطقة ومع الأمم المتحدة وهناك وساطات دولية ونحاول أن نصل إلى حلول وسط مع هؤلاء الأشقاء والإخوان من مصراتة وأيضا من طرابلس هناك مجموعات في طرابلس نحن على تواصل معها ترى الخطر داهم عليها من السوريين أنا لا أتصور أن أي طرابلسي حر من صغار طرابلس كما نقول يرضى أن يكون في بيته سوري أو يمنعه سوري من أن يتفقد حاجياته كما رأينا على الشاشات فأنا في اعتقادي أن الليبي والليبي يستطيعو أن يجلسو وأن نصل إلى حل الرادع لا بد منه هذا الرادع يجب أن يكون بالدرجة الأولى جوي وإلكتروني أي بمعنى منظومات إلكترونية تمنع القصف التركي على الجيش الليبي وعلى المدن الليبية ولكن مع هذا الرادع يجب أن يكون هناك تفاوض سياسي وهذا متأتي حسب مخرجات لقاء برلين واجتماعات جنيف التي توقفت واجتماعات خمسة زائد خمسة.

أخي الكريم ميزة الإخوان أن الخرائط التي يعملون حسبها منشورة ومنشورة منذ عقود .. حتى تعرف تخطيط الاخوان يكفيك أن تقرأ معالم في الطريق لسيد قطب أو في ظلال القرأن لسيد قطب أو كتب أبو الأعلى لمودوي أو كتب جاهلية القرن العشرين لمحمد قطب كل هذه الكتابات وكتب القرضاوي وكتب الصلابي وكتب الترابي وكتابات الغنوشي كل هذه الكتابات تدل على شئ واحد أن التمكين الدولي بل الكوني لهم هو الهدف يعني مش حتى العالم العربي أو العالم الإسلامي يريدون التمكين على كامل الكرة الأرضية بالكلمل وإن كنت تشك في ذلك فانظر إلى جمعياتهم في أمريكا وفي كندا واستراليا يعملون في كل مكان يريدون التمكين.

يريدون التمكين الدولي وهي فكرة ليست اسلامية ولا تمت لعقيدة أهل السنة والجماعة بشئ إنما هي فكرة نازية ، أخذو فكرة الرايخ الألمانية وفكرة الناتسيوني الايطالية وسموها الأمة وأخذو فكرة الخلافة وهي حقيقة مصطلح اسلامي استخدم لتغطية فكرة نازية وهي فكرة الشمولية التي تشمل كل الكون وتسيطر على كل الكون وما يسميه الفيلسوف فريدريك نيتشا إرادة السلطة the well to power أو إرادة القوة ، هم يعبدون هذه القوة ولا يعلمون أن الاإسلام هو دين لا حول ولا قوة إلا بالله وأن القوة لله جميعا وأنه لا غالب إلا الله الغلبة ليست للإنسان على أخيه الانسان وأن الاسلام دين الرحمة وأن نشر الاسلام يكون بالرحمة والمرحمة وبمعاملة الناس بخلق حسن اندونيسيا كم فيها من المسلمين ؟ فيها مسلمين أكثر من العالم العربي أجمع أكثر من ٢٠٠ مليون مسلم كيف ودخل الاسلام إلى اندونيسيا هل دخل بتنظيم الاخوان المسلمين أم دخل بالمودودي أو بقطب أم دخل بسيوف داعش أو تفجيرات القاعدة .. دخل بالتجار الذيين عرفو كيف يعاملو الناس بالأمانة وعرفو كيف يكون الانسان صادق ومؤتمن ودخلو إلى قلوب الاندونيسيين بالمرحمة وبالمسح على رأس اليتيم وبإعانة الأرملة وبإعانة الملهوف وعابر السبيل هذه الأخلاق وهذه المعاني هي التي تنشر الاسلام لا هذا الهوس بالقوة والسلطة ومحاولة اقامة تنظيمات متعالية على البشرية محتقرة لكافة المسلمين حتى الذين لا يشاركونهم في أرائهم فمابالك بغير المسلمين هذه النظريات الاستكبارية لا تمت للاسلام بصلة والاسلام الحقيقي الذي عندما تحدثنا عنه استغلو الفرصة وقطعو بعض الجمل وحاول ان ينشرو فكرة اننا نريد ان نكفر اهل ليبيا أو أهل طرابلس أو غير ذلك حشا وكلا أهل ليبيا وأهل طرابلس وجميعا يعرفون المعنى الحقيقي للاسلام وأنه رحمة مهداة رحمة سابقة ولاحقة هدى ورحمة للمؤمنين كيف يدعون هذا وقد قطعو الرؤوس ولعبو بالرؤوس وكان هناك شاب في الصاعقة ويسمى النايلي رحمة الله عليه استشهد في الحروب أتو إليه برأس أبيه في كيس بلاستيك والصور موجودة هناك رجل كان في منطقة الليثي قطعوه ووضعوه في صندوق كما تقطع الشاة في الجزار في الملعب الرئيسي في درنة قطعو الرؤوس على رؤوس الاشهاد وفرضو على الدراونة الحضور عندنا سبعين صحابي مدفونون في درنة وهذا مما يشرف ليبيا وضعو المتفجرات ومايسمى بالجلاطينة وضعوه في قبورهم فجرو قبور الصحابة رضوان الله عليهم وفجرو قبور السادة الأولياد سيدي عبد السلام الاسمر وسيدي الشعاب يعني هذه التفجيرات حتى للاموات تدل على هذا الفكر فكر الخوارج أسلافهم الذين قتلو الصحابة وجرحو الصحابة وذمو الصحابة وراث هؤلاء الخوارج هم الذين الأن يبدعون أهل الاسلام وأئمة الاسلام ومشايخ الاسلام الاسلام الازهري اسلام القرويين اسلام الجغبوب اسلام جامع الزيتونة اسلام الأحمدية في الخليج اسلام المدرسة السولطية في الحجاز اسلام حضر موت اسلام المسجد الاموي في ديمشق اسلام القسطنطينية في السليمانية اسلام ديار بكر في مدارسها اسلام العراق في الاكبرية هذا الاسلام يدمرونه باسم الاسلام حاشا للاسلام ان يكون كذلك انما هم فاشية جديدة استخدمت المصطلحات الاسلامية لتغطية أفكار موسيليني وهتلر وفرانكو المريضةالمذيع

المذيع

المذيع

هذا يقودنا الى سؤال دكتور اين الاتفاقيات واين اتفاق برلين الذي يمنع وصول السالح الى ليبيا لماذا سمح لاتراك بنقل السلاح الى ليبيا لماذا لم تفعل لماذا لم تعاقب تركيا ولماذا لم تمنع هذه الاسلحة من الوصول الى ليبيا هذا السؤال الذي يسئله جميع العرب لماذا لم تفعل ؟

الدكتور

والله ياسيدي هذه من اكبر المعضلات و من اهم الاسئلة وقد بدأت هذه الاسئلة في 2011 حقيقة ومرة دخلت على السفير الامريكي ستيفينز الذي للاسف قتل في مدينة بنغازي في فندق تيبستي فوجدت بعض من يسمون بالثوار من هذه الحركات الاسلاموية يجلسون على بابه فسئلته عندما اجتمعت به هؤلاء الذين يجلسون في الخارج ماذا يفعلون فاجابني بانهم من فريق الحماية للسفارة الامريكية قولت له اخشى ان يكونوا هم من سيهجمن على السفارة الامريكية وهذا ماحدث للاسف الشديد الاستعانة بالجماعات الارهابية بدء في 2011 وقبلها في دول اخرى ومانشستر كانت حاضنة لهؤلاء ومازالت ونأسف جدا لما حصل لهؤلاء الابرياء في بريطانيا من طعن من قبل ارهابي لا اقول بانه ليبي لانه من ينتمي لهذه الجماعات يفقد ليبيته يصبح عضو في الجماعات الظلامية هذه المدرسة الظلامية في مانشستر لازالت تنتج هذه الوحوش

سمح لها بالمشاركة في الثورة الليبية للاسف الشديد بل جلبوا للمشاركة في الثورة الليبية للاسف الشديد رفع الحظر عن الجماعة الليبية المقاتلة مع انها فرع من فروع القاعدة للاسف الشديد وبدأت الاستعانة بهم في ذلك الوقت عندما اغتيل السفير خرج شباب بنغازي وشابات بنغازي وحتى النساء في جمعة الغضب ببنغازي وقالو نريد اخراج جميع الميليشيات من بنغازي لانها قتلت السفير و ستقتلنا وكانت في تلك الفترة حوالي 600 اغتيال ضد ضباط الجيش الليبي و المخابرات خرج الشباب وخرجت ضدهم الميليشيات و قتلت منهم مجموعة ..ماذا حصل جاءت الحكومة من طرابلس وهناك صورة تاريخية يجب ان تدرس للاجيال القادمة فيها رئيس المجلس الوطني الذي هوا رئيس البرلمان في ذلك الوقت ورئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة و وزير الدفاع و وكيل وزارة الدفاع وفيها من الداخلية وقادة الميليشيات الاسلموية الاخوانجية في ذلك الوقت و وقف رئيس البرلمان في ذلك الوقت وقال ان هذه الميليشيات شرعية وانها تمثل الجيش الليبي والقي باللوم على الشباب الذين قتلوا بل من الذين قتلوا في ذلك الوقت للاسف حكومة اوباما والسيدة كلينتون لم تدافع عن سفيرها ولاعن الذين خرجوا غضبا لقتل سفيرها …المسئلة قديمة ومتكررة للاسف الشديد ذهبت لامريكا اكثر من اربع مرات في كل مرة وحتى في ذلك الوقت وكنت احاول ان اشرح مايجري وعندي العشرات من الايميلات و الوثائق التي قدمت للحكومة الانجليزية عن مخاطر هذا التمدد الذي سيحصل في ليبيا ولكن للاسف الشديد كنا نعتقد بانهم سيساعدونا ولكن وجدنا ان كثير منهم قد هيئ لهم العمل في ليبيا

والاستحواذ على السلطة في ليبيا لانذهب بعيد الذين يقولون لماذا يغلق النفط في ليبيا انا مع فتح النفط لان النفط هو شريان الحياة في ليبيا ولكن يجب ان يكون هذا الفتح بشروط يجب ان لاتذهب هذه الاموال الى بنك المركزي في تركيا والى بنك الزراعة التركي والى تنظيم الاخوان

والى شركات الاخوان في سويسرا المعروفة التي يعطى لها خصة الاسد من النفط الليبي يجب ان لايحصل هذا اعطونا ضمانات ان المال سيذهب الى كل الليبيين والى عجائز ليبيا والى شياب ليبيا والى المستشفيات والامصال وانها ستذهب الى الاطفال بدلا من الرصاص والقذائف والمسيرات تستوردونها الان عندها ستقتنع القبائل الليبية بفتح النفط المسئلة عندما اخذ الجيش الليبي المناطق النفطية ماذا فعل الجيش الليبي هل استحوذ عليها وباعها في السوق السوداء لا سلم كل المؤسسات الى مؤسسة النفط والتي خلاف للتاريخ الليبي موجودة في طرابلس بدل بنغازي وسلمت الاموال الى حسابات المؤسسة في المصرف العربي الخارجي وفي البنك المركزي وطلب في ذلك الوقت في رسالة رسمية التي كانت جزء من التسليم والاستلام ان يكون هناك رقابة على الانفاق على واردات النفط وللاسف الشديد الجانب الذي وعد به الجيش الليبي سلم و نفذ والجانب الذي وعدت به امريكا في ذلك الوقت وانا اتذكر ان السيد جونثان واينر المبعوث الشخصي للرئيس كان رئيس التفاوض و وعدوا بذلك ولكن للاسف الشديد لم ينفذ حتى الان ان سئلتهم الان ماذا حصل في مراجعة حسابات البنك المركزي سيقولون نحن سنختار الشركة الذي سيوكل اليها التحري على ماتم انفاقه وانا قولت في اخر مكالمات مع السفير الامريكي الى ليبيا السيد نورلو وايضا في ايميلات الى المجلس القومي الامريكي نحن لا نطلب الا حل بسيط جدا ان لايكون الحساب الذي يوقع عليه المحافظ حساب مشتركا يوقع عليه المحافظ من الشرق ايضا انت ان كنت في دكان ولم تكن واثق في شريكك ستطلب منه ان يوقع على شيكات في البنك فما بالك بدولة يعني لماذا يستحوذ الصديق الكبير وهو المطرود من البرلمان مرتين على توقيع على اموال الليبيين باي حق ؟ فهذه الامور تستغرب وهذا التساهل مع الصديق الكبير وعدم تنفيذ مع اتفق عليه في برلين يستغرب بل عدم تنفيذ الصخيرات انا احيي المملكة المغربية امير المؤمنين حفظه الله على ماقام به من دعم الشعب الليبي في اتفاق الصخيرات ولكن اطالب المغرب بان تسال ماذا نفذ من اتفاق الصخيرات في اتفاق الصخيرات هناك اتفاق بان يتم الاشتراك في الانفاق على كل اللييبين لم ينفذ في الصخيرات هناك اتفاق باطلاق جميع السجناء الليبيين لم ينفذ في الصخيرات ايقاف التعذيب و التنكيل لم ينفذ توحيد الجيش لم ينفذ

في الصخيرات الترتيبات الامنية باخراج المليشيات من طرابلس وتسليم الاسلحة لم ينفذاطالب المملكة المغربية ان تتطلب احترام لها و احترام لمليكها لتنفيذ اتفاق الصخيرات انا لست ضد اتفاق الصخيرات وقلنا هذا في رسائل مفتوحه للامين العام للامم المتحدة نفذ ما اتفقنا عليه وكما لم ينفذ الصخيرات لم ينفذ برلين او اتفاق ابوظبي الذي ما رجع السراج الي طرابلس حتى نكت وعوده فيه ومانفذ اتفاق باريس باريس كنت حاضر اتفقت الاربع اطراف على انتخابات في ديسمبر 2018 وصدقنا الكذبة وصدقناها الاتفاق حقيقة بل اعلنت ترشحي للرئاسة وكان ذلك قبلها ولكن اكدت عليها ومالبث ان لعبو بباريس في باليرمو و نقلونا الي برلين و قمة روسيا ولم ينفذ شئ من لا شئ

المذيع

علي الصلابي دعا دول المغرب العربي لمساندة الموقف التركي في مناصرة الشعب الليي وما اعتقد ان يهدف مناصرة هوا تنفيذ مصالحة مع تنظيم الاخوان وهو أحد أعضاءه

الدكتور

أخي الكريم الميزة في الشعوب العربية بصفة عامة وشعوب شمال إفريقيا آو ما يسمي بالمغرب العربي ليبيا ت،نس الجزائر المغرب ومروتانيا أنه لا ينطلي عليهم شي وكلام هذا الرجل لا ينطلي عليهم هذا بالذات .. المغرب تعرف ماذا تعني حركة االاخوان المسمين وحتى عندما ربحو أحد الاحزاب المنتمية إليهم ربحو في اانتخابات وأعطيت لهم الفرصة ماذا وصل إلى الشعب المغربي من خيرات بسبب هؤلاء يعني المغرب محظوظ بالنظام الملكي الذي فيه ومنظومة الدولة التي فيه ما يسمى بالالمخزن والتي استطاعت أن تحافعلى الشعب وتحافظ على مقدرات الشعب رغم الإخوان المسلمين في الجزائر الشعب الجزائري اكتوى بماذا يعني الإخوان المسلمين في تلك النكبة التي انتكبت بها الجزائر وكلفت مئات الأرواح الجزائري يعرف ماذا يعني حكم الظلاميين وذبح الشرطة والجيش يعرف الجزائريون ذلك والحمد لله الجيش الجزائري والمخابرات الجأائرية والإسستخبارات العسكرية الجأائرية أكثر وعيا من أن تنطلي عليها حيل الصلابي أما بالنسبة لتونس والتي استطاع الدعم القطري أن يوصل فيها النهضة إلى رئاسة البرلمان فها نحن نرى النساء والرجال من أحرار تونس يقفون بالمرصاد ليقولو نعم لتونس بورقيبة رحمة الله عليه تونس الوعي وتونس الثقافة وتونس العلم بدلا من تونس الموت والظلام التي جلبها الغنوشي للأسف الشديد هذا الغنوشي الذي يدعم المرتزقة الالتركمان في بلادنا ويدعم تنظيم الجماعة الليبية المقاتلة ونرجوو من الله عز وجل أن تصل إلى تونس حكومة قوية وبرلمان قوي غير مدعوم من النهضة يستطيعو أن يحققو فيما حصل من إغتيالات سياسية وفيما حصل من تهريب للأسلحة وفيما حصل من تواطئ بين دواعش ليبيا ودواعش تونس الذين قتلو في صبراتة من القصف الأمريكي على داعش كانو من التوتنسة جلهم هذا لم يأتي دون ترتيب من السلطات في ذلك الوقت ..

فهذه المسألة لا تنطلي على أحد يستطيع الصلابي أن يقول ما يشاء لكن المغرب العربي الحمد لله داعم لليبيا وحتى إن حصلت هفوات من بعض الأنظمة بسبب ضغوطات من رئيس البرلمان أو غيره في تونس نحن نثق في الشعب التونسي الأبي ولن تنطلي هذه الأمور بل إن التحفظ الذي كتبوه في جامعة الدول العربية أعتقد سيكون له الأثر في اسقاط حكم النهضة على البرلمان التونسي ونرجو من الله أن يحصل هذا عاجلا غير أجل ان شاد الله.

المذيع

نشاهد شحن اعلامي كبير على مصر بعد بيانها وكلمة الرئيس السيسي ضدالاتراك والتدخل التركي اليوم نشوف الاخوان المسلمين ومواقع تهاجم مصر والرئيس السيسي والشعب المصري .. ماهو تعليقك

الدكتور

أولا هذا ليس بجديد هم عندهم محطات في اسطنبول من سنوات وكل من هرب منهم إلى تركيا أعطي الجواز التركي وكل أدوات الراحة والعمل وهم يعملون من تركيا ولا يعملون فقط ضد مصر وشعب مصر والحكومة المصرية والرئيس المصري ولكن يعملون ضد كل الدول العربية والزعامات العربية المضادة لهم فهذا شئ طبيعي هم يريدون أن يصوروا بأن هذا سيكون إحتلال مصري وأن هذا سيكون هجوم مصري على ليبيا وغير ذلك ويحاولون أن يخوفوا الناس من هذا إن كنتم حريصين على سيادة ليبيا ولا تريدون التدخل لماذا جلبتم اردوغان و١٢٠٠٠ تركمني من النصرة ومن داعش .. أثبتو لنا وطنيتكم أيها السادة واسحبوهم .. اسحبو هؤلاد .. كنتم تقولو أن طرابلس مهددة والحمد لله طرابلس غير مهددة الأن وتنعم بالأمن والأمان .. تمام .. اسحبوهم أخرجو هؤلاء إن كنتم تخافون بل أعتقد أن من يريد أن يبرهن أنه لا يريد تدخل مصري فليسحب مرتزقته من ليبيا وليسحب اأتراك من ليبيا وليعطي رقابة مشتركة على المصرف المركزي لليبيين وليحافظ على أموال ليبيا حينها نستطيع أن نقتنع بكم كشركاء في الوطن وأنكم تريدون ليبيا وأنكم تخافون على ليبيا من مصر ما دمتم لم تفعلو هذا فإن الجيش المصري هو حقيقة الساند والمساند والداعم للجيش الليبي وللشعب الليبي وسيقف لكم بالمرصاد مع الشعب الليبي ومع الجيش الليبي ليضع خط أحمر ليبي حقيقة أمامكم لننقذ ليبيا من الذين أتيتم بهم .

المذيع

انت مطلع دكتور على المشهد السياسي بكل أمانة تحليلك هل سيكون الحسم من خلال المفاوضات أم الحل العسكري لطرد المرتزقة وطرد الاتراك ومن يريدون الاضرار بالشعب الليبي

الدكتور

أخي الكريم أعتقد أن الحل في الإثنين أي بمعنى يجب أن يكون هناك رادع عسكري واضح قوة جوية ضاربة تستطيع أن تقضي على أي أرتال تحاول أن تتمدد شرقا أو جنوبا ومع ذلك يجب أن يكون هناك تفاوض سياسي عاجلا غير أجل ليس لليبيا مصلحة في الحرب وليبيا تعبت وسئمت من الحرب والليبييون محتاجون الأن إلى السلام والأمن والأمان والتنمية والبناء يجب أن تحيا ليبيا ونحن ليس لنا أي مشكلة مع إخواننا في مصراتة ولا إخواننا في طرابلس ولا في الزاوية ولا في غيرها قبائل ليبيا في برقة وفي فزان وفي الوسط وفي بني وليد وفي ترهونة وفي الجبل وفي الأصابعة وفي غيرها كلها مستعدة أن تجلس مع إخوانها الليبيين من تلك المدن التي ذكرت مدن الساحل الغربي مصراتة طرابلس الزاوية وغيرها الإشكال هو استحواذ الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة وهي فرع من القاعدة والتنظيم الدولي الذي يترأسه أردغان ويستخدمه أردغان ويستخدم أوردوغان هو استخدام متبادل حقيقة هذا هو الاشكال .. أنا في اعتقادي أن التفاوض بين الليبيين

متأتي ووارد جدا وهناك أصوات في مصراتة تقول هذا محاولة الهجوم على سرت والجفرة خطأ كبير ويجب أن نجلس ونتفاوض وهناك أسماء لا أستطيع أن أبوح بها الأن على تواصل وعلى تواصل مع دول الجوار ومع دول المنطقة ومع الأمم المتحدة وهناك وساطات دولية ونحاول أن نصل إلى حلول وسط مع هؤلاء الأشقاء والإخوان من مصراتة وأيضا من طرابلس هناك مجموعات في طرابلس نحن على تواصل معها ترى الخطر داهم عليها من السوريين أنا لا أتصور أن أي طرابلسي حر من صغار طرابلس كما نقول يرضى أن يكون في بيته سوري أو يمنعه سوري من أن يتفقد حاجياته كما رأينا على الشاشات فأنا في اعتقادي أن الليبي والليبي يستطيعو أن يجلسو وأن نصل إلى حل الرادع لا بد منه هذا الرادع يجب أن يكون بالدرجة الأولى جوي وإلكتروني أي بمعنى منظومات إلكترونية تمنع القصف التركي على الجيش الليبي وعلى المدن الليبية ولكن مع هذا الرادع يجب أن يكون هناك تفاوض سياسي وهذا متأتي حسب مخرجات لقاء برلين واجتماعات جنيف التي توقفت واجتماعات خمسة زائد خمسة.

الدكتور

أخي الكريم ميزة الإخوان أن الخرائط التي يعملون حسبها منشورة ومنشورة منذ عقود .. حتى تعرف تخطيط الاخوان يكفيك أن تقرأ معالم في الطريق لسيد قطب أو في ظلال القرأن لسيد قطب أو كتب أبو الأعلى لمودوي أو كتب جاهلية القرن العشرين لمحمد قطب كل هذه الكتابات وكتب القرضاوي وكتب الصلابي وكتب الترابي وكتابات الغنوشي كل هذه الكتابات تدل على شئ واحد أن التمكين الدولي بل الكوني لهم هو الهدف يعني مش حتى العالم العربي أو العالم الإسلامي يريدون التمكين على كامل الكرة الأرضية بالكلمل وإن كنت تشك في ذلك فانظر إلى جمعياتهم في أمريكا وفي كندا واستراليا يعملون في كل مكان يريدون التمكين.

يريدون التمكين الدولي وهي فكرة ليست اسلامية ولا تمت لعقيدة أهل السنة والجماعة بشئ إنما هي فكرة نازية ، أخذو فكرة الرايخ الألمانية وفكرة الناتسيوني الايطالية وسموها الأمة وأخذو فكرة الخلافة وهي حقيقة مصطلح اسلامي استخدم لتغطية فكرة نازية وهي فكرة الشمولية التي تشمل كل الكون وتسيطر على كل الكون وما يسميه الفيلسوف فريدريك نيتشا إرادة السلطة the well to power أو إرادة القوة ، هم يعبدون هذه القوة ولا يعلمون أن الاإسلام هو دين لا حول ولا قوة إلا بالله وأن القوة لله جميعا وأنه لا غالب إلا الله الغلبة ليست للإنسان على أخيه الانسان وأن الاسلام دين الرحمة وأن نشر الاسلام يكون بالرحمة والمرحمة وبمعاملة الناس بخلق حسن اندونيسيا كم فيها من المسلمين ؟ فيها مسلمين أكثر من العالم العربي أجمع أكثر من ٢٠٠ مليون مسلم كيف ودخل الاسلام إلى اندونيسيا هل دخل بتنظيم الاخوان المسلمين أم دخل بالمودودي أو بقطب أم دخل بسيوف داعش أو تفجيرات القاعدة .. دخل بالتجار الذيين عرفو كيف يعاملو الناس بالأمانة وعرفو كيف يكون الانسان صادق ومؤتمن ودخلو إلى قلوب الاندونيسيين بالمرحمة وبالمسح على رأس اليتيم وبإعانة الأرملة وبإعانة الملهوف وعابر السبيل هذه الأخلاق وهذه المعاني هي التي تنشر الاسلام لا هذا الهوس بالقوة والسلطة ومحاولة اقامة تنظيمات متعالية على البشرية محتقرة لكافة المسلمين حتى الذين لا يشاركونهم في أرائهم فمابالك بغير المسلمين هذه النظريات الاستكبارية لا تمت للاسلام بصلة والاسلام الحقيقي الذي عندما تحدثنا عنه استغلو الفرصة وقطعو بعض الجمل وحاول ان ينشرو فكرة اننا نريد ان نكفر اهل ليبيا أو أهل طرابلس أو غير ذلك حشا وكلا أهل ليبيا وأهل طرابلس وجميعا يعرفون المعنى الحقيقي للاسلام وأنه رحمة مهداة رحمة سابقة ولاحقة هدى ورحمة للمؤمنين كيف يدعون هذا وقد قطعو الرؤوس ولعبو بالرؤوس وكان هناك شاب في الصاعقة ويسمى النايلي رحمة الله عليه استشهد في الحروب أتو إليه برأس أبيه في كيس بلاستيك والصور موجودة هناك رجل كان في منطقة الليثي قطعوه ووضعوه في صندوق كما تقطع الشاة في الجزار في الملعب الرئيسي في درنة قطعو الرؤوس على رؤوس الاشهاد وفرضو على الدراونة الحضور عندنا سبعين صحابي مدفونون في درنة وهذا مما يشرف ليبيا وضعو المتفجرات ومايسمى بالجلاطينة وضعوه في قبورهم فجرو قبور الصحابة رضوان الله عليهم وفجرو قبور السادة الأولياد سيدي عبد السلام الاسمر وسيدي الشعاب يعني هذه التفجيرات حتى للاموات تدل على هذا الفكر فكر الخوارج أسلافهم الذين قتلو الصحابة وجرحو الصحابة وذمو الصحابة وراث هؤلاء الخوارج هم الذين الأن يبدعون أهل الاسلام وأئمة الاسلام ومشايخ الاسلام الاسلام الازهري اسلام القرويين اسلام الجغبوب اسلام جامع الزيتونة اسلام الأحمدية في الخليج اسلام المدرسة السولطية في الحجاز اسلام حضر موت اسلام المسجد الاموي في ديمشق اسلام القسطنطينية في السليمانية اسلام ديار بكر في مدارسها اسلام العراق في الاكبرية هذا الاسلام يدمرونه باسم الاسلام حاشا للاسلام ان يكون كذلك انما هم فاشية جديدة استخدمت المصطلحات الاسلامية لتغطية أفكار موسيليني وهتلر وفرانكو المريضة

المذيع

دكتور عارف كنت اتمني ان يكون اللقاء اكثر من ساعة

شكر لك دكتور عارف

الدكتور

شكرا لك سيدي اريد ان اطمئنك على الشعب الليبي الذي عرف ان ياخذ استقلالة من المستعمر سياخذ استقلالة مره تلو الاخر وان ليبيا ستحى ان شاء الله وان احياء ليبيا سيكون باهل ليبيا و شبات ليبيا و شباب ليبيا واطفال ليبيا و نسائها ورجالها وشيوخها

تحيه للشعب الليبي من خلال شاشتكم والشعوب العربية والتحية لشعب المصري الذي وقف معارض لنا ولكل الشعوب العربية التي وقعت على بيان الجامعة بالامس وتحية للمغرب والجزائر والخليج و الاردن ولكل الدول التي ازرتنى و ساعدتنا بارك الله فيكم جميعا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا