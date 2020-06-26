«الوطني لمكافحة الأمراض»: 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

وقال المركز في بيان، إن «الوطني لمكافحة الأمراض» استلم عدد (786) عينة موزعة على النحو التالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (188) عينة، مستشفى طرابلس الجامعي عدد (8) عينات، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (320) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (97) عينة، مختبر فرع المركز مصراتةعدد (36) عينة، مختبر فرع المركز سبها عدد (13) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (18) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (100) عينة، مختبر فرع المركز غريان عدد (6) عينة.

وكانت النتائج كالتالي: عدد (758) عينة سالبة، عدد (28) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي: عدد (13) حالات جديدة، عدد (15) حالة مخالطين.

وأوضح المركز الوطني، أنه من ضمن العينات السالبة تماثل حالتين للشفاء.