لجنة مكافحة كورونا بمصراتة: دخول 3 حالات موجبة للعزل وتسجيل 5 حالات اشتباه

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة كورونا ببلدية مصراتة، تسجيل دخول 3 حالات موجبة للعزل، و5 حالات اشتباه.

وأوضحت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” أن مركز الزروق للكشف المبكر قام بالكشف على 7 حالات لا تعاني

من أعراض فيروس كورونا، وحالتي اشتباه، يوم أمس الخميس.

وأضافت اللجنة أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام قام بالكشف على

3 حالات اشتباه، وأعلن عن تسجيل دخول 3 حالات موجبة للعزل، ليرتفع إجمالي الحالات

بالعزل إلى 6 حالات.

وتابعت اللجنة أن مركز المقاصبة للكشف المبكر ومركز العزل والإيواء التابع

لمركز مصراتة الطبي لم يستقبلا أي حالات يوم أمس الخميس.

وأشارت اللجنة إلى أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة قام بأخذ 120 مسحة أنفية وبلعومية، وتم إحالتها إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

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