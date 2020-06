الأزمة الليبية على أجندة محادثات ماكرون وبوتين

أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون،

سيبحث اليوم الجمعة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الدائرة المغلقة، جملة من

القضايا، على رأسها الملف الليبي.

من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف،

إن هذه المحادثة ستكون فرصة جيدة لبحث الأزمة الليبية.

هذا ودعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا في وقت سابق إلى وقف التدخلات

الخارجية في الشأن الليبي، والاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن، بما فيها حظر السلاح

الذي يفرضه المجلس، وإنهاء القتال على الفور ودون شروط.

