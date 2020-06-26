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ديوان المحاسبة يكشف مخالفات “العامة للكهرباء” ويتهمها بالعجز

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجه رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” رسالة رسمية إلى رئاسي حكومة الوفاق بشأن تشخيص أسباب أزمة الكهرباء وجاء في الكتاب أن الإدارة الحالية عجزت عن معالجتها حيث حالات الإهمال والقصور في إدارة وتشغيل المحطات القائمة وسوء توجيه موارد الشركة ومخصصاتها الأمر الذي انعكس سلباً على إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وتسبب في فقدان ما يقدر بحوالي 2700 ميجاوات/ساعة واللجوء إلى طرح الأحمال بالإضافة إلى أنها مهددة بخروجها بشكل كامل فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه – حسب الكتاب.

وطرح الديوان في كتابه الرسمي توصيات بالخصوص لخصها في “6” مطالبات: فتح تحقيق بشأن كافة المخالفات وأوجه القصور – استبعاد كل من ثبت تقصيره في أداء مهامه وواجباته – إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وذلك بتحديد وفصل الاختصاصات بين المستويات الإدارية- إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء – إلزام المستشارين بعدم التدخل في الأعمال التنفيذية والإدارية للشركة – تنفيذ قرارات ومنشورات منع تعارض المصالح بالشركات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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