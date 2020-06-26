اجتماع في طرابلس لتطوير المباحث الجنائية بقسم غريان

شهد مقر جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة داخلية الوفاق في مدينة طرابلس إجتماعاً بين رئيس الجهاز عميد محمود عاشور ومدير أمن غريان عميد عمر الخضراوي، بحضور عدد من الضباط التابعين للجهاز بالمدينتين.

وطرحت خلال الاجتماع مسائل تطوير قسم البحث الجنائي في مدينة غريان ووضع الخطط اللازمة لإعداد الدورات التدريبية لمنتسبي القسم لأجل النهوض بالعمل الأمني-حسب ماورد بالصفحة الأمنية لوزارة الداخلية.

وناقش المجتمعون أيضاً الأمور والمتعلقات المالية والإدارية والإجرائية كافة للمنتسبين المنقولين من جهاز المباحث الجنائية إلى مديرية أمن غريان وإيجاد الحلول الخاصة بهم.

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