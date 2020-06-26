المسماري: “معركتنا ضد الارهاب والمرتزقة والمطامع التركية لن تتوقف”

قال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني إن (القيادة العامة تخوض معركة مصيرية في مواجهة الإرهاب والاستعمار التركي البغيض وإن الجيش الوطني يتمسك بالمبادىء الوطنية الثابتة رافضاً أطماع تركيا لبسط نفوذها على ليبيا).

وأكد المسماري في بيان متلفز أن الأطماع التركية تمتد إلى عموم المنطقة العربية، بدوافع عدوانية استعمارية للسيطرة على الثروات ونهبها، لمعالجة أزماتها الاقتصادية الخانقة.

وأضاف المسماري: (نحيي أشقاءنا من الدول العربية، الذين أدركوا حقيقة المشهد في ليبيا، واستشعروا خطر التنظيمات الإرهابية والمليشاوية، التي تسيطر على العاصمة الليبية، وعلى ما يسمى بالمجلس الرئاسي غير الشرعي، وانتبهوا إلى حجم الدعم بالسلاح والمرتزقة الذي تتلقاه هذه التنظيمات من تركيا، بحراً وجواً على مدار الساعة، وانكشفت أمامهم حقيقة الأطماع التركية الاستعمارية).

ونقل المسماري خلال البيان إشادة القيادة العام للجيش الوطني وثنائها على موقف مصر قيادة وشعبا، على تضامنها وحرصها على أمن واستقرار ليبيا، وعلى الموقف التاريخي الشجاع للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمواقف المشرفة للإمارات والسعودية والأردن والبحرين -حسب البيان-

كما أشاد المتحدث بـــ ( الحراك الشعبي المدني الغاضب في تونس الشقيقة، الذي يقف إلى جانب الشعب الليبي، ويتصدى بكل شجاعة لأي تحرك مشبوه يهدف إلى الحاق الضرر بأشقائهم الليبيين وموقف الجزائر الشقيقة، الرافض للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي).

وخلص بيان الناطق الرسمي إلى ( دعوة القيادة العامة للجيش الوطني الدول العربية الأخرى شعوباً وحكومات ودول الجوار وباقي دول العالم الساعية للسلام، إلى عدم التردد في دعم الجيش الوطني الليبي، في معركته المصيرية ضد الإرهاب، وتعزيز كفاحه في التصدي للاستعمار).

وتابع المسماري: “نطمئن شعبنا بأن معركتنا ضد الإرهاب والمرتزقة، والمطامع التركية لغزو بلادنا لن تتوقف، إلى حين تحرير كامل التراب الليبي، وفرض السيادة الوطنية”.

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