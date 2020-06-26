مسؤول تركي: لا وقف لاطلاق النار دون انسحاب الجيش الليبي من سرت والجفرة

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، في مقابلة مع قناة “سي أن أن التركية”، إنه ومن أجل ضمان وقف إطلاق نار دائم بليبيا، المطلوب من كافة الأطراف الفاعلة العودة لاتفاق عام 2015 (الصخيرات)، وبموجب ذلك على قوات الجيش الانسحاب من سرت والجفرة.

وشدد المسؤول التركي، على أن بلاده على تواصل مع جميع الدول ذات العلاقة للتوصل لوقف إطلاق نار دائم في ليبيا.

وأضاف قائلا: “على الذين يريدون عزل تركيا أن يدركوا أنه من غير الممكن القيام بأي خطط بشرق المتوسط بدونها، ولا أحد يستطيع القيام بأي لعبة بدونها، ومن يحاول ذلك سيتلقى الرد اللازم”.

وتابع قائلا: “لقد أبرمنا اتفاقا هاما مع ليبيا، وأحبطنا خطط أولئك الذين أرادوا سجن تركيا في شرق المتوسط على شواطئ أنطاليا”