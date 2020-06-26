الإليزيه : الأزمة الليبية محور محادثات الرئيسان الفرنسي والروسي اليوم

أعلن
قصر الإليزيه، أن الأزمة الليبية ستكون محور محادثات الرئيسان الفرنسي والروسي اليوم
الجمعة .
وأوضح،
في بيان له، أن الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” سيبحث في إطار الحوار
الاستراتيجي الفرنسي الروسي مع نظيره الروسي ” فلاديمير بوتين ” عبر الدائرة
المغلقة، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة الليبية،
لافتا إلى أن هناك حاجة لمزيد من التقدم حول الأجندات المتعلقة بالأزمات وخاصة بشأن
ليبيا وأوكرانيا .
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