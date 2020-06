الإليزيه : الأزمة الليبية محور محادثات الرئيسان الفرنسي والروسي اليوم

أعلن

قصر الإليزيه، أن الأزمة الليبية ستكون محور محادثات الرئيسان الفرنسي والروسي اليوم

الجمعة .

وأوضح،

في بيان له، أن الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” سيبحث في إطار الحوار

الاستراتيجي الفرنسي الروسي مع نظيره الروسي ” فلاديمير بوتين ” عبر الدائرة

المغلقة، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة الليبية،

لافتا إلى أن هناك حاجة لمزيد من التقدم حول الأجندات المتعلقة بالأزمات وخاصة بشأن

ليبيا وأوكرانيا .

