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الإليزيه : الأزمة الليبية محور محادثات الرئيسان الفرنسي والروسي اليوم

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن
قصر الإليزيه، أن الأزمة الليبية ستكون محور محادثات الرئيسان الفرنسي والروسي اليوم
الجمعة .

وأوضح،
في بيان له، أن الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” سيبحث في إطار الحوار
الاستراتيجي الفرنسي الروسي مع نظيره الروسي ” فلاديمير بوتين ” عبر الدائرة
المغلقة، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة الليبية،
لافتا إلى أن هناك حاجة لمزيد من التقدم حول الأجندات المتعلقة بالأزمات وخاصة بشأن
ليبيا وأوكرانيا .

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قناة ليبيا 24

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