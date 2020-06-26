«الإمارات»: يجب توحيد الجهود لإنقاذ 60 ألف مدني محاصر في «سرت»

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش أمس الخميس أن تركيا والميليشيات والمترزقة يستعدون للهجوم على سرت داعيا لتوحيد الجهود لإنقاذ المدينة.

وأوضح قرقاش في تصريح إعلامي أن هناك حاجة لإنقاذ أكثر من ستين ألف مدني محاصرين داخل المدينة والتوصل لحل سياسي دائم في ليبيا.

وتابع الوزير الإماراتي بالتأكيد على عدم جدوى الحل العسكري في ليبيا، موضحًا أن الجامعة العربية أصدرت بيانًا قويًا يدين وجود القوات الأجنبية في ليبيا، ويطالب بوقف إطلاق النار وطرد المرتزقة من ليبيا والعودة إلى العملية السياسية.

ولفت قرقاش إلى أن هناك حاجة إلى كل الجهود الدبلوماسية، سواء أكانت أوروبية، أو أمريكية أو أفريقية، لتجنب المواجهة في سرت، ووقف إطلاق النار ثم إلى التوصل إلى حل سياسي دائم، مُشيرًا إلى أن الأتراك يحاولون إقامة موطئ قدم لهم في دولة عربية غنية مثل ليبيا، وقاموا بذلك في دول عربية أخرى، في إطار التمركز الاستراتيجي لإظهار تركيا كقوة إقليمية.

وأضاف أن هذا ليس هو النهج الصحيح لتركيا لإقامة علاقات مثمرة وودية مع العالم العربي، مُبينًا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يحلم بإحياء الطموحات الإمبريالية للإمبراطورية العثمانية السابقة.