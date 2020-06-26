«الخارجية السودانية»: «الخرطوم» لم تُستبعد من لجنة «الجامعة العربية» للتعامل مع الأزمة الليبية

نفى المتحدث باسم الخارجية السودانية، حيدر بدوي، اليوم الجمعة، استبعاد بلاده من لجنة مصغرة قيل إن الجامعة العربية كونتها، من بعض دول جوار ليبيا للتعامل مع الأزمة الراهنة.

وأكد بدوي عدم وجود لجنة مصغرة لمتابعة الأزمة الليبية، مضيفا أن قرار الجامعة العربية لم يتضمن أي شيء من ذلك.

وبين المتحدث باسم الخارجية السودانية، إلى أنه وأثناء الإعداد للاجتماع من المندوبين الدائمين والتشاور حول مشروع القرار، شُكلت لجنة مصغرة لصياغة مشروع القرار تحظى بالتوافق بشأن قرارت الجامعة، وانتهت بذلك مُبينًا أنها كانت على مستوى السفراء.

وأسفر اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، الثلاثاء الماضي، بناء على طلب مصر، عن عدة مخرجات بشأن الأزمة الليبية؛ تضمنت الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار 753 الصادر عن الدورة العادية 30 على مستوى القمة التي انعقدت بتونس.

وشملت المخرجات التي أعلنتها الجامعة العربية، في بيان، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ومستقبلها الديمقراطي، وأهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، ودعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات.