“النواب” يتمسك بإعلان القاهرة ومخرجات برلين

جدد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، دعم المجلس إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين لبدء عملية سياسية تنهي الأزمة الليبية، كما أكد على دور الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والمرتزقة والتدخل الأجنبي وإنهاء المليشيات وجمع السلاح.

وجاءت مواقف صالح لدى لقائه وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، ورئيس لجنة الخارجية في البرلمان يوسف العقوري.

ومن جانبه، أكد الحويج على المواقف الإيجابية لغالبية الدول العربية التي تدعم خيارات الشعب الليبي، فيما شدد العقوري على أهمية التنسيق لتفعيل العمل المشترك والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي حالة الفوضى والانقسام وتؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

وخلال الاجتماع اطلع صالح على نتائج زيارة الحويج الأخيرة إلى موسكو، واتصالاته مع وزراء الخارجية العرب، والمذكرة التي قدمتها وزارة الخارجية في الاجتماع الأخير للجامعة العربية.

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