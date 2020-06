أكد

رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ, اليوم الجمعة، أن استقرار بلاده من استقرار ليبيا.

وقال

الفخفاخ, في كلمته أمام البرلمان، إن الموقف التونسي الرسمي من ليبيا واضح وثابت، وهو

رفض التدخل الخارجي و محاولات تقسيم البلاد، إضافة إلى التمسك بالحوار السياسي بين

الأطراف الليبية لإنهاء الأزمة، مشددا على أن هذا الموقف هو الموقف الرسمي لتونس.

وأضاف

الفخفاخ أن استقرار ليبيا هو استقرار تونس وتنمية بلاده هي تنمية ليبيا، قائلا: ”لا

ينبغي أن نشكك في الموقف الرسمي التونسي الصادر عن الرئاسة .

The post الفخفاخ: موقف تونس ثابت وهو رفض التدخل الأجنبي في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24