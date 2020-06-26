ليبيا الان

مؤسسة النفط تعرب عن قلقها بشأن وجود «مرتزقة روس» في حقل الشرارة

تم النشر منذُ 47 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها إزاء «وجود مرتزقة روس وأجانب في حقل الشرارة النفطي، بعد أن دخلت قافلة من عشرات السيارات العسكرية الحقل مساء أمس الخميس، والاجتماع بممثلين عن حرس المنشآت النفطية».

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، إن «النفط الليبي ملك للشعب الليبي، وأنه يرفض أي محاولات من أي دول أجنبية منع استئناف انتاج النفط»، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

دول تستفاد من غياب النفط الليبي
وأشار البيان إلى «استفادة العديد من الدول من غياب النفط الليبي في الأسواق العالمية، إذ أعربت هذه الدول عن أسفها لعدم قدرة ليبيا استئناف عمليات إنتاج النفط، إلا أنها تبذل قصارى جهدها لدعم القوات المسؤولة عن الإقفالات في الخفاء».

وأضاف صنع الله: «لسنا بحاجة إلى مرتزقة روس، أو أي مرتزقة أجانب آخرين في الحقول النفطية الليبية، فهم لا يسعون إلا لمنع استئناف انتاج النفط».

الحاجة إلى قوات وطنية لاستئناف الإنتاج
وأكمل: «نحتاج إلى قوات وطنية أمنية مستقلة ومحترفة من شأنها أن تسهل استئناف عمليات الإنتاج، بما يعود بالنفع على كافّة أفراد الشعب الليبي، مع توزيع عادل وشفاف للإيرادات النفطية في كافة أرجاء ليبيا».

واختمم البيان بأنه «بينما يستمر دفع مبالغ طائلة للمرتزقة الأجانب لمنع المؤسسة من القيام بواجباتها الأساسية، فإن الشعب الليبي يستمر في معاناته ليس بسبب خسارة عائدات النفط فقط، لكن أيضًا من الخسائر الهائلة بسبب التلف الكارثي للبنية التحتية لقطاع النفط بسبب التآكل، وعدم قدرة موظفي المؤسسة على إجراء عمليات الصيانة الأساسية».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • كل هذا سببه تدخل المصريين في ارض ليست ارضهم ..!!!
    ومادا سيعطوننا الروس …!!
    سيعطوكم فقط السلاح والدمار لحفتر وعصابته والمرتزقة التي تجلبها دول الخليج مثل زراعة الألغام وتصدير السلاح الخردة للبلاد …!!
    هل الروس يقدمون اي خدمات للموسسات العامة – هل يصدرون لليبيا اي اليات للخدمات العامة او شاحنات او مولدات كهربائية او أشياء تفيد الخدمات العامة للموسسات الليبية وخاصة في العاصمة …!!
    لا اعتقد ذللك ….
    حكومة المصريين وحكومة لبنان وحكومة سوريا وحكومة الخليج فقط يريدون استنزاف موارد الطاقة باستخدام الروس في التدخلات في ليبيا – وزيارة الرءيس بوتن الكويت العام الماضي لم تكن من فراغ – لان محاولة تخريب ليبيا احد مخططات الخليج والصليبيين اللبنانيين – ويضنون جهلا من انفسهم ان ليبيا والشعب الليبي المسلم المجاهد سيُصبِح عراق اخرى … ويدفعون الاموال الطاءلة لتحقيق ذلك ..!!!
    لهذا حتى العراق الان اصبحتً ثمانين منها شيعة يبنون مساجد الشيعة هناك مع حزب الله عندما اتهموا صدام حسين بانه مجرم وكان يبيد الشيعيين في العراق …
    لذلك حتى الادارة الاسلامية الليبية يجب ان تقوم بتوعية الشعب الليبي اعلاميا – دون اي تدخلات من أطراف اخرى او موسسات اخرى طامعة مثل قطر التي تحاول ان تمول كأس العالم – وحكومة السعودية الصيبيانية التي تحاول مساعدة العدو. الصهيوني في التوسع داخل البلاد البلاد العربية /
    حتى الشركات التي تحاول ان تعمل في ليبيا يجب ان تكون مراقبة وتعرف هويتها وان لا تكون لها اي صلة بالعدو الصهيوني والمفسدين فالارض .

    رد