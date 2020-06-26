صالح: دعوة السيسي كانت مطلباً ليبياً وتدخل حاسم للوصول إلى وقف إطلاق النار

ليبيا – أشاد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالمبادرة المصرية للحل في ليبيا، مشيراً إلى أن المبادرة والدعوة المصرية الجادة لوقف إطلاق النار في ليبيا قادت في نهاية المطاف إلى تحولاً جذرياً على الصعيد العالمى لوقف التسليح المنفلت للأطراف داخل ليبيا.

صالح وفي حوار مع قناة “إكسترا نيوز” المصرية قال إن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحذيره الأخير بشأن الحرب الدائرة في ليبيا مشروع لحماة الأمن القومي المصري، لافتاً إلى أن المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية اختطفت العاصمة الليبية طرابلس وأن حكومة الوفاق أقرت بذلك رسمياً.

وأضاف أن بلاده ستحتاج دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة وأن استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن إغفالها، مشدداً في الوقت نفسه على أن دعوة السيسي كانت مطلباً ليبياً وتدخل حاسم لوقف إطلاق النار واستجابة لطلب من مجلس النواب الشرعي.

وقال صالح إن مجلس النواب هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في تنفيذ مبادرة إعلان القاهرة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.

كما أكد المستشار صالح أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحذيره الأخير بشأن الحرب الدائرة في ليبيا مشروع لحماية الأمن القومي المصري،مشيراً إلى أن المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية اختطفت العاصمة الليبية طرابلس وأن حكومة الوفاق أقرت بذلك رسمياً.

وتابع:”أن بلاده ستحتاج دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة وأن استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن إغفالها”،مشدداً في الوقت نفسه على أن دعوة السيسي كانت مطلباً ليبياً وتدخل حاسم لوقف إطلاق النار واستجابة لطلب من مجلس النواب الشرعي.

وقال المستشار صالح إن المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية اختطفت العاصمة الليبية طرابلس،مشيراً إلى أن حكومة الوفاق أقرت بذلك رسمياً.

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