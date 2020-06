أكدت وزارة

الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أنها بحثت مع وزارة الداخلية في حكومة الوفاق غير

المعتمدة مسألة تفكيك الميليشيات في العاصمة طرابلس.

The post الخارجية الأميركية: بحثنا مع داخلية الوفاق مسألة تفكيك ميليشيات طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24