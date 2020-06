دعت وزارة

الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، حكومة الوفاق غير المعتمدة إلى تشكيل قوة أمنية

بعيدة عن الميليشيات مشددة على ضرورة ألا تخضع قوات الأمن لتهديد الجماعات المسلحة

والميليشيات والمقاتلين الأجانب.

