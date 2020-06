دعت فرنسا

وإيطاليا وألمانيا، اليوم الجمعة إلى ضرورة إنهاء كل التدخلات الأجنبية فى ليبيا، وطالبت

بإنهاء المعارك فورا وبلا شروط.

وقالت الدول

الأوروبية الثلاث، فى بيان، اليوم، إنه فى مواجهة الخطر المتنامى لتدهور الوضع فى

ليبيا والتصعيد الإقليمى، تدعو فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبية إلى

إنهاء المعارك على الفور وبلا شروط وإلى تعليق التعزيزات العسكرية فى البلاد.

وأضاف البيان،

أن الدول الثلاث تحض أيضا الجهات الأجنبية على إنهاء كل التدخلات، وعلى الاحترام

الكامل لحظر الأسلحة الذى فرضه مجلس الأمن الدولى.

The post إجماع فرنسي إيطالي ألماني على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24