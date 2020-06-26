ليبيا الان

تونس: حدودنا مع ليبيا آمنة ولا نتعامل إلا مع الشرعية

تم النشر منذُ 13 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي أن تونس لا تتعامل إلا مع الشرعية الليبية وترفض أي وجود أجنبي بالقطر الليبي مؤكدا دعمه لمبادرات إعادة السلم والهدوء في ليبيا.

وأضاف الحزقي أن الحدود التونسية آمنة، وأن وحدات الجيش جاهزة للتصدي لأي طارئ أو خطر يهدّد سلامة البلاد.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع التونسي على هامش زيارته لقاعدة رمادة الجوية بالجنوب التونسي والتي قام خلالها تقليد عدد من الجنود رتب ترقيات وتفقّد للمراكز المتقدمة.

وأشار وزير الدفاع بأن الوزارة ساعية إلى تطوير القدرات القتالية للجنود وتحسين ظروفهم الاجتماعية، إضافة إلى تغيير النصوص القانونية التي لم تعد تتوافق مع الوضع الحالي، وفق تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك