تونس: حدودنا مع ليبيا آمنة ولا نتعامل إلا مع الشرعية

أكد وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي أن تونس لا تتعامل إلا مع الشرعية الليبية وترفض أي وجود أجنبي بالقطر الليبي مؤكدا دعمه لمبادرات إعادة السلم والهدوء في ليبيا.

وأضاف الحزقي أن الحدود التونسية آمنة، وأن وحدات الجيش جاهزة للتصدي لأي طارئ أو خطر يهدّد سلامة البلاد.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع التونسي على هامش زيارته لقاعدة رمادة الجوية بالجنوب التونسي والتي قام خلالها تقليد عدد من الجنود رتب ترقيات وتفقّد للمراكز المتقدمة.

وأشار وزير الدفاع بأن الوزارة ساعية إلى تطوير القدرات القتالية للجنود وتحسين ظروفهم الاجتماعية، إضافة إلى تغيير النصوص القانونية التي لم تعد تتوافق مع الوضع الحالي، وفق تعبيره.

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