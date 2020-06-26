لجنة مكافحة كورونا ببنغازي تتخذ إجراءات لمنع دخول المدينة

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا في بلدية بنغازي، أنها بصدد اتخاذ إجراءات احترازية تشمل منع الدخول إلى مدينة بنغازي للحد من انتشار الوباء.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده أمس رئيس اللجنة العميد عادل عبد العزيز مع عضوي اللجنة الصقر بوجواري وناصر الكاديكي، تم خلاله بحث آخر مستجدات ظهور إصابات بفيروس كورونا في المدينة.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي فقد ناقش الاجتماع إمكانية تنفيذ خطة متكاملة وعاجلة للحد من دخول المواطنين من خارج البلدية، والتعامل مع الذين دخلوا بشكل عاجل لتفادي ظهور بؤرة وبائية جديدة، كما تم التأكيد على ضرورة تحمل كافة البلديات مسؤلياتها تجاه المصابين، وعدم إحالتهم إلى بنغازي إلا بعد التنسيق والنظر في أسباب الإحالة.

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