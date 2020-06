الفاخري: 11 حالة وفاة و292 إصابة بكورونا في المناطق الجنوبية حتى الآن

قال مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، عبد

الحميد الفاخري، الجمعة، إن المناطق الجنوبية سجلت حتى الآن 11 حالة وفاة بفيروس

كورونا و292 إصابة و9 حالات تماثلت للشفاء.

وأضاف الفاخري في بيان له أن أعمار الإصابات في المناطق الجنوبية تراوحت

بين 4 أشهر حتى 93 سنة، مشيرًا إلى أن المناطق التي بها إصابات تمتد من الحدود

الجنوبية لليبيا حتى بلديات الجفرة، مؤكدًا أن الإصابات بفيروس كورونا تتركز في

مدينة سبها، وأن جميع الأحياء فيها حالات موجبة.

وتابع الفاخري أن الحالات النشطة في ليبيا هي 514 حالة، منها 272 حالة نشطة

في المناطق الجنوبية 90% منها في مدينة سبها، لافتًا إلى أنه تم ملاحظة زيادة في

أعداد الوفيات بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار الفاخري إلى أنه تم تسجيل إصابات بين العناصر الطبية، مطالبًا أصحاب العيادات والمصحات الخاصة بضرورة أخذ أقصى درجات الحذر والحيطة ومنع الاختلاط بين المرضى، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالحجر الصحي وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.

