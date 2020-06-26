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النعاس: القبيلة في ليبيا وهم أكبر من حكم العسكر

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعمت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الذي يقوده محمد المقريف فيروز النعاس أن التركيز على استدعاء القبائل في ليبيا الآن هدفه الدفع بها بعيدًا عن كون ليبيا دولة مدنية ديمقراطية ثارت ضد ما وصفته بـ”نظام عسكري” وعندما تبدد ما وصفته بـ”وهم حكم العسكر ” تم التوجه للقبيلة وهي و”هم أكبر من حكم العسكر” حسب تعبيرها .

النعاس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″ المملوك لدولة قطر أمس الخميس قالت:” لن تجد شيخ قبيلة في ليبيا الآن يستطيع أن يحكم أو يمثل 10 أشخاص من قبيلته أو يستطيع أن يفرض عليهم قرارا يتعلق بالشأن الاجتماعي وهذا بسبب ما فعله القذافي من تدمير الدور الاجتماعي للقبيلة، وحاول حفتر أن يلعب على هذا الوتر لكن بسبب تردي وضع القبائل وطمع وجشع من يدعون أنهم شيوخا لم يتبقى أي شأن للقبيلة في أي مجال”،حسب زعمها .

واختتمت قائلةً :”حاليًا يطلق على شيوخ القبائل شيوخ الدفع المسبق وشيوخ الأرز واللحم أي ولاؤهم وتبعيتهم لمن يدفع أو من يقدم لهم الولائم ولا سلطان أو سلطة لهم على أي منحى من مناحي الحياة في ليبيا”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • امثالك من ساقطات الخوان امعات لاراى لها ومكانها خيام النكاح تنحى سروالها للمرتزقة يربكها الزلمة الحلبى ويحلب شرعى ولا شرجى شين دخلك بالقبيلة ياميبونة وانت لقيطة لا اصل قبلى لك

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  • رئيس الدولة لابد أن تكون له مواصفات خاصة وأولها أن يكون قد مارس القيادة لمجموعة كبيرة من الناس…وتلك الصفة تتوافر فى قادة الجيوش…ولاتتوافر فى أستاذ جامعة مثل مرسى…أو صحفى مثل صباحى…أو محامى مثل خالد على…كمايجب أن يكون قد مارس أموراً مالية وفنية وإدارية وأن يكون صاحب قرار وذو هيبة يأمر فيطاع…وتلك الصفات لاتتوافر إلا فى قادة الجيوش…لذا أقول لمن يرفع شعار لا لحكم العسكر…أن أفضل من يحكم هو قائد الجيش…خاصة أن الشعوب تخاف ماتختشيش…ولو تركت لها الحبل لانتشرت الفوضى فى البلاد….كحال ليبيا اليوم.

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  • يااااجاهلة
    قال تعالى : { { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } } [الحجرات 13]

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