النعاس: القبيلة في ليبيا وهم أكبر من حكم العسكر

ليبيا – زعمت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الذي يقوده محمد المقريف فيروز النعاس أن التركيز على استدعاء القبائل في ليبيا الآن هدفه الدفع بها بعيدًا عن كون ليبيا دولة مدنية ديمقراطية ثارت ضد ما وصفته بـ”نظام عسكري” وعندما تبدد ما وصفته بـ”وهم حكم العسكر ” تم التوجه للقبيلة وهي و”هم أكبر من حكم العسكر” حسب تعبيرها .

النعاس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″ المملوك لدولة قطر أمس الخميس قالت:” لن تجد شيخ قبيلة في ليبيا الآن يستطيع أن يحكم أو يمثل 10 أشخاص من قبيلته أو يستطيع أن يفرض عليهم قرارا يتعلق بالشأن الاجتماعي وهذا بسبب ما فعله القذافي من تدمير الدور الاجتماعي للقبيلة، وحاول حفتر أن يلعب على هذا الوتر لكن بسبب تردي وضع القبائل وطمع وجشع من يدعون أنهم شيوخا لم يتبقى أي شأن للقبيلة في أي مجال”،حسب زعمها .

واختتمت قائلةً :”حاليًا يطلق على شيوخ القبائل شيوخ الدفع المسبق وشيوخ الأرز واللحم أي ولاؤهم وتبعيتهم لمن يدفع أو من يقدم لهم الولائم ولا سلطان أو سلطة لهم على أي منحى من مناحي الحياة في ليبيا”.

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