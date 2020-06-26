بدء جسر جوي لإعادة الليبيين العالقين في مصر إلى طرابلس

قالت السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية إنها بدأت تسيير رحلات جوية بين مطاري برج العرب في الإسكندرية ومطار معيتيقة في طرابلس للعودة بالمواطنين الليبيين الذين خضعوا للحجر الصحي في جمهورية مصر منذ نحو شهرين.

وأضافت السفارة الليبية في بيان لها اليوم الجمعة أن الجسر الجوي سيستمر إلى الثلاثين من الشهر الجاري وبواقع رحلتين يوميا، وفق الخطة الموضوعة من قبل اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا التابع لحكومة الوفاق.

وتابعت: “سيتم استئناف الرحلات الجوية بعد الثلاثين من الشهر الجاري، في حال عدم عودة الرحلات الجوية المعتادة، وفور انتهاء إجراءات الكشف الطبي والحجر الصحي للعائدين إلى أرض الوطن”.

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج، عن المتحدث باسم وزارة خارجية الوفاق محمد القبلاوي، قوله إن اللجنة العليا لمجابهة كورونا التابعة لحكومة الوفاق، أعلنت عن بدء الحجر الداخلي للقادمين من القاهرة، مشيرا إلى أن 30 يونيو هو آخر يوم للحجر للعالقين القادمين من الخارج.