المستشار صالح يثمن جهود الخارجية الليبية في إيصال حقيقة الوضع خارجيا

اطلع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح على نتائج زيارة وزير الخارجية، عبد الهادي الحويج، الأخيرة إلى روسيا، جاء ذلك خلال لقاء جمعهما أمس بمقر إقامته بالقبة، بحضور رئيس لجنة الخارجية بالمجلس يوسف العقوري.

المستشار صالح اطلع أيضا على نتائج اتصالات الحويج مع نظرائه وزراء الخارجية العرب والمذكرة التي قدمتها الوزارة لمجلس جامعة الدول العربية المنعقد مؤخرا.

هذا وتم التأكيد خلال اللقاء على دعم إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين للبدء في عملية سياسية شاملة لإنهاء الأزمة الليبية، وعلى دور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والعدوان الأجنبي.

حيث ثمن المستشار صالح المجهودات التي تقوم بها الوزارة في إيصال الصورة الحقيقية للوضع الليبي إلى كافة المحافل الدولية.

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