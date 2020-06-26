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السفارة الأمريكية: تمكين مؤسسة النفط من استئناف عملياتها شرط أساسي للتوافق الليبي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

اعتبرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، الجمعة، إن تمكين المؤسسة
الوطنية للنفط من استئناف عملياتها، شرطًا أساسيا للتوافق الليبي الذي بات حاجة ملحّة
حول التوزيع العادل لثروة البلاد.

وأوضحت السفارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع
التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه كلما طالت فترة إبقاء النفط الليبي رهينة
للمصالح الأجنبية، كلما استغرق الأمر وقتا أطول لكي تتمكّن ليبيا من استعادة عافيتها
اقتصاديًا، ودفع رواتب القطاع العام، وتحسين البنية التحتية، وتغطية تكاليف استيراد
المواد الغذائية والأدوية الحيوية.

وجددت السفارة تأكيدها على دعم الولايات المتحدة الكامل للمؤسسة
الوطنية للنفط وسط حملة غير مسبوقة مدعومة من الخارج لتقويض قطاع الطاقة في ليبيا ومنع
استئناف إنتاج النفط.

وتابعت السفارة أنه في الوقت الذي تقوم فيه الجهات الفاعلة
المسؤولة بالعودة إلى محادثات وقف إطلاق النار التي تيسّرها الأمم المتحدة وبالمطالبة
بإنهاء التدخل الأجنبي، فإنّ السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملياتها على الفور
يعدّ خطوة حاسمة لإعادة إرساء السيادة الليبية وضمانة حاسمة لمنع المزيد من التلاعب
الخارجي والعمل العسكري.

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تعليقات

  • امريكا تريد السيطرة على نفط ليبيا كما استولت على نفط سوريا فامريكا تحولت الى مافيا تبتز الدول الصغيرة بااستعانة بالعملاء والخونة وهذه بداية النهاية للامريكان لصوص النفط على الاقل الروس لم ينهبوا نفط اى دولة مع انهم لهم ديون عسكرية على ليبيا من حقهم ضمان حقوقهم

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    • أمريكا تسيطر على العالم كله فلما الامريكان يقولوا افتحوا النفط والمؤسسه الوطنيه في طرابلس هي من يدير نفط ليبيا فعليكم ايها القرامطة بالسمع والطاعه والتنفيذ الفوري لانكم انهزمتم مزيمه نكراء (انسحاب تكتيكي) حسب تكتكة ترمت المسماري والسيسي بياع الكلام.

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