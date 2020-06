السفارة الأمريكية: تمكين مؤسسة النفط من استئناف عملياتها شرط أساسي للتوافق الليبي

اعتبرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، الجمعة، إن تمكين المؤسسة

الوطنية للنفط من استئناف عملياتها، شرطًا أساسيا للتوافق الليبي الذي بات حاجة ملحّة

حول التوزيع العادل لثروة البلاد.

وأوضحت السفارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه كلما طالت فترة إبقاء النفط الليبي رهينة

للمصالح الأجنبية، كلما استغرق الأمر وقتا أطول لكي تتمكّن ليبيا من استعادة عافيتها

اقتصاديًا، ودفع رواتب القطاع العام، وتحسين البنية التحتية، وتغطية تكاليف استيراد

المواد الغذائية والأدوية الحيوية.

وجددت السفارة تأكيدها على دعم الولايات المتحدة الكامل للمؤسسة

الوطنية للنفط وسط حملة غير مسبوقة مدعومة من الخارج لتقويض قطاع الطاقة في ليبيا ومنع

استئناف إنتاج النفط.

وتابعت السفارة أنه في الوقت الذي تقوم فيه الجهات الفاعلة

المسؤولة بالعودة إلى محادثات وقف إطلاق النار التي تيسّرها الأمم المتحدة وبالمطالبة

بإنهاء التدخل الأجنبي، فإنّ السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملياتها على الفور

يعدّ خطوة حاسمة لإعادة إرساء السيادة الليبية وضمانة حاسمة لمنع المزيد من التلاعب

الخارجي والعمل العسكري.

