ليبيا الان

وثائق مسربة تكشف تحويل مصرف ليبيا المركزي ملايين من اليورو إلى شركة أسلحة تركية

تم النشر منذُ 9 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف تقرير لموقع “ليبيا ريفيو” أن هناك وثائق مسربة تفيد بتحويل ملايين من اليورو من البنك المركزي الليبي إلى شركة تركية تسمى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية “SSTEK”.

وأشار الموقع إلى أن هذه الشركة تأسست عام 2016 كشركة تابعة بالكامل لرئاسة الصناعة الدفاعية التركية، حيث قامت بإنشاء شركات حديثة أو أبرمت شراكات مع شركات قائمة لدعم التنمية العسكرية، حسب ما جاء في التقرير.

وكشفت أيضا الوثائق المسربة طلب وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، من محافظ البنك المركزي تحويل حوالي 169 مليون يورو إلى حساب الشركة، فيما خاطبت وزارة داخلية الوفاق محافظ مصرف ليبيا المركزي، وطلبت منه إلغاء خطاب سابق يقضي بإصدار خطاب اعتماد، بينما طُلب من المحافظ تحويل 169 مليون يورو مباشرة إلى حساب الشركة، حسب التقرير ذاته.

جدير بالذكر أن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد السلام كاجمان طلب مؤخرا من محافظ المصرف المركزي بعدم الاعتداد بأي قرار يصدر عن المجلس الرئاسي يكون مخالفاً لبنود الاتفاق السياسي أو للقوانين والتشريعات النافذة أو غير مستند على محضر اجتماع للمجلس الرئاسي بتاريخه ورقمه.

ورد الكبير في خطاب بعثه للمجلس الرئاسي، أكد خلاله التزام المصرف بتطبيق بنود الاتفاق السياسي والقوانين والتشريعات النافذة، مشيرا إلى أنه ومنذ استلامه كتاب كاجمان لم يعتد بأي قرار صادر عن المجلس الرئاسي غير مستند على محضر اجتماع للمجلس الرئاسي بتاريخه ورقمه، وذلك فيما يتعلق بالباب الخامس من الترتيبات المالية المعتمدة 2020 ″الطوارئ”.

وأعرب محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عن أمله أن يتوصل المجلس الرئاسي للمعالجات اللازمة بالخصوص في أقرب وقتـ لافتا إلى أن المصرف مستمر في تنفيذ باقي أبواب الترتيبات المالية المعتمدة للعام الحالي (المرتبات – التسييرية –الدعم) عملا بأحكام الترتيبات المالية المعتمدة 2020.

الوسوم

أسلحة تركية الصديق الكبير تركيا ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • علمت “الإندبندنت” البريطانية أن من سمَّتهم “مرتزقة”، ورجال أعمال غربيين، من ضمنهم بريطانيون، خدعوا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، واحتالوا عليه في عشرات الملايين من الدولارات.

    ووفق الصحيفة فإن حفتر كان قد دفع هذه الأموال نظير الحصول على أسلحة وخدمات عسكرية، لكن ذلك لم يحدث.

    التقرير قال، وفقاً لمصادر دبلوماسية وأشخاص متورطين في صفقات سابقة، إن الهزيمة العسكرية أمام القوت الحكومية لم تكن وحدها التي كلفت الجنرال خليفة حفتر كثيراً من المال.

    وبحسب ما ورد فقد خسر حفتر (76 عاماً) ما يزيد على 55 مليون دولار (43 مليون جنيه إسترليني) بعد أن دفعها مقابل الحصول على معدات حربية منها مروحيات هجومية وطائرات استطلاع وسفينة بَحرية، لكنه لم يحصل على شيء منها.

    ورغم ما أوردته الإندبندنت من عمليات نصب وقعت لحفتر، فإن مساعدي الجنرال نفوا للصحيفة البريطانية هذه “المزاعم”.

    لكن الصحيفة قالت إن تحقيقاً سرياً أجرته الأمم المتحدة مؤخراً، أفاد بأن فريقاً مكوناً من 20 من المرتزقة الأجانب، من ضمنهم خمسة بريطانيون (اثنان منهم من مشاة البحرية الملكية سابقاً)، إلى جانب 12 من جنوب إفريقيا وأستراليين وأمريكي، حصلوا على ما يز يد على 120 ألف دولار، تعتقد الأمم المتحدة أنه تم التعاقد معهم لمنع وصول أسلحة تركيا إلى حكومة الوفاق المعترف بها دولياً في طرابلس.

    التقرير قال إن الخطة كانت تتضمن تعقُّب الفريق للسفن التي تأتي من تركيا إلى حكومة الوفاق، والصعود عليها وتفتيشها، على أن تكون الفترة الزمنية لهذه الخطة 3 أشهر.

    ووفقاً لمصدرين دبلوماسيين على علم بالتقرير المقدم إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن في فبراير/شباط 2020، فقد فر الفريق المتعاقَد معه بالثروة إلى مالطا في يونيو/حزيران، على متن زورقين منفصلين، بعد أيام فقط من هبوطهم في شرقي ليبيا.

    كذلك قال الدبلوماسيون لصحيفة الإندبندنت إن نزاعاً اندلع بين المجموعة وحفتر، الذي كان غاضباًً من أن قيمة المعدات والخدمات العسكرية المقدمة لا تزيد إلا قليلاً على 30 مليون دولار من 80 مليون دولار كان قد دفعها.

    وأضاف الدبلوماسيون أن حفتر “أقسم على الانتقام”، وخوفاً على حياتهم هرب الفريق من البلاد.

    في حين قال أحد المصادر، إن تحقيق الأمم المتحدة وجد أن الجنرال حفتر تلقى ست مروحيات قديمة لا يريدها، يقدر المحققون أن قيمتها لا تزيد على 14 مليون دولار.

    ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُخدَع فيها حفتر، ففي حالة أخرى وقعت خلال عامي 2016 و2017، زُعم أنه دفع لرجل أعمال أمريكي لشراء سفينة دورية بَحرية لحراسة المياه قبالة شرق ليبيا، ولكن لم يتم تسليم السفينة قط.

    حيث قال دبلوماسي غربي مطلع على الصفقة، وموظف في شركةٍ مقرها الإمارات، إن رجل أعمال من تكساس حصل على أكثر من 6.5 مليون دولار من حفتر، بالشراكة مع أحد أبناء الانقلابي، لشراء سفينة حربية. لو تم تسليمها لكانت قد انتهكت حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا.

    رد

    • You are an idiot and you just write like a 90 years old lady from her
      colorful Burkha
      Do you know ya big mouth fool about the $12,000,000,000.00 from the Slave [Alsaraaj] to his second Father Recep Mussolini
      I do not expect you to even say or know the above number
      Also, it clear that you work for your posts either with the MIT murderous Agency or a diseased Sherkess who loves his other fathers from Turkey ya big mouth fool
      vaffanculo

      رد