وثائق مسربة تكشف تحويل مصرف ليبيا المركزي ملايين من اليورو إلى شركة أسلحة تركية

كشف تقرير لموقع “ليبيا ريفيو” أن هناك وثائق مسربة تفيد بتحويل ملايين من اليورو من البنك المركزي الليبي إلى شركة تركية تسمى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية “SSTEK”.

وأشار الموقع إلى أن هذه الشركة تأسست عام 2016 كشركة تابعة بالكامل لرئاسة الصناعة الدفاعية التركية، حيث قامت بإنشاء شركات حديثة أو أبرمت شراكات مع شركات قائمة لدعم التنمية العسكرية، حسب ما جاء في التقرير.

وكشفت أيضا الوثائق المسربة طلب وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، من محافظ البنك المركزي تحويل حوالي 169 مليون يورو إلى حساب الشركة، فيما خاطبت وزارة داخلية الوفاق محافظ مصرف ليبيا المركزي، وطلبت منه إلغاء خطاب سابق يقضي بإصدار خطاب اعتماد، بينما طُلب من المحافظ تحويل 169 مليون يورو مباشرة إلى حساب الشركة، حسب التقرير ذاته.

جدير بالذكر أن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد السلام كاجمان طلب مؤخرا من محافظ المصرف المركزي بعدم الاعتداد بأي قرار يصدر عن المجلس الرئاسي يكون مخالفاً لبنود الاتفاق السياسي أو للقوانين والتشريعات النافذة أو غير مستند على محضر اجتماع للمجلس الرئاسي بتاريخه ورقمه.

ورد الكبير في خطاب بعثه للمجلس الرئاسي، أكد خلاله التزام المصرف بتطبيق بنود الاتفاق السياسي والقوانين والتشريعات النافذة، مشيرا إلى أنه ومنذ استلامه كتاب كاجمان لم يعتد بأي قرار صادر عن المجلس الرئاسي غير مستند على محضر اجتماع للمجلس الرئاسي بتاريخه ورقمه، وذلك فيما يتعلق بالباب الخامس من الترتيبات المالية المعتمدة 2020 ″الطوارئ”.

وأعرب محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عن أمله أن يتوصل المجلس الرئاسي للمعالجات اللازمة بالخصوص في أقرب وقتـ لافتا إلى أن المصرف مستمر في تنفيذ باقي أبواب الترتيبات المالية المعتمدة للعام الحالي (المرتبات – التسييرية –الدعم) عملا بأحكام الترتيبات المالية المعتمدة 2020.