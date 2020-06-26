وصول أولى رحلات العالقين بمصر لطرابلس “صور”

استقبل مطار معيتيقة الدولي في طرابلس يوم الجمعة أولى رحلات شركة ليبيا للطيران العائدة بالمواطنين العالقين بجمهورية مصر العربية.

وأكد المركز الإعلامي لمطار معيتيقة إنهاء إجراءات استقبالهم ليتم نقلهم للفنادق المحجوزة لهم بعد إجراءات الكشف الطبي للمكوث بها طيلة فترة الحجر الصحي المقررة لهم.

يشار إلى أن الارتفاع المتسارع في أعداد إصابات كورونا المُكتشفة في ليبيا تزامن مع تسيير رحلات إعادة المواطنين العالقين في الخارج، بينهم من تم إجلاؤهم من دُول تفشى فيها الوباء بصورة كبيرة، وأثقلت هذه النقطة وزن المسؤولية الواقعة على الجهات المعنية برسم وتنفيذ خطط إعادة العالقين في الخارج، لكن المُعطيات والمعلومات المُعلنَة حتى الآن تُشير إلى ثغرة مُثيرة للقلق في البرنامج المُطبّق.

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