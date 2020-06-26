بوتين وماكرون يدعوان إلى وقف إطلاق النار واستئناف الحوار بليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار لحل الأزمة في البلاد.

وأفاد الكرملين في بيان أصدره عقب الاجتماع الافتراضي بين بوتين وماكرون، اليوم الجمعة، أن الرئيسين أعربا عن قلقهما المشترك من استمرار الأعمال القتالية في ليبيا.

ونقل الكرملين، أن الجانبين أكدا دعمهما للدعوة إلى وقف عاجل لإطلاق النار واستئناف الحوار بين الأطراف الليبية بالتوافق مع قرارات مؤتمر برلين المنعقد يوم 19 يناير 2020 والقرار رقم 2510 الذي أكدها وصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما دعا الرئيسان الروسي والفرنسي، إلى “توحيد الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة عبر الطرق السياسية الدبلوماسية”، بحسب ما ذكر بيان الكرملين.

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