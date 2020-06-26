السفارة الليبية لدى مصر: رحلتان يوميا لإعادة العالقين حتى 30 يونيو

أعلنت السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية، الجمعة، استمرار إعادة الرعايا العالقين إلى ليبيا بواقع رحلتين يومين وحتى 30 يونيو الجاري، مشيرة إلى تسيير رحلات جوية بين مطاري برج العرب بالإسكندرية ومعيتيقة في طرابلس للعودة بالمواطنيين الذين خضعوا للحجر الصحي منذ نحو شهرين.

ووصلت صباح الجمعة، أول رحلتين لمطار معيتيقة الدولي قادمتين من مطار الإسكندرية في مصر على متنهما 200 راكب، بواقع 98 راكبًا في الرحلة الأولى و 102 راكب في الثانية.

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وقالت السفارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن «الجسر الجوي سيستمر إلى الثلاثين من الشهر الجاري بواقع رحلتين يوميًا، وفق الخطة الموضوعة من قبل اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا»، لافتة إلى استئناف الرحلات الجوية بعد 30 يونيو حال عدم عودة الرحلات الجوية المعتادة، وفور انتهاء إجراءات الكشف الطبي والحجر الصحي للعائدين إلى أرض الوطن.

ونوه القائم بأعمال السفارة الليبية، طارق مصباح الحويج، بالشكر بجهود المجلس الرئاسي ووزارت الخارجية والداخلية والمواصلات واللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا»، وجميع اللجان في تأمين الحجر الصحي في الإسكندرية للمواطنين، مثمنًا «جهود السلطات المصرية المبذولة من أجل تأمين عودة آمنة»، حسب البيان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة العليا للعالقين التابعة لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، الشروع بالفعل في إعادة المواطنين العالقين بجمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع السفارة الليبية في القاهرة، كاشفة عن التوقف التام لعملية الحجر الصحي في الخارج بداية من 30 يونيو الجاري.

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