المستشار الأمني لحقل الشرارة النفطى ينفي ادعاءات مصطفى صنع الله

نفى كل من المستشار الأمنى للشركة اكاكوس ومدير حقل الشرارة النفطى،تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ، التى ادعى خلالها بوجود جماعات مسلحة فى الحقول تسيطر عليه وتغلقه.

وقال المستشار الأمنى بحقل الشراراة ومدير الحقل، فى فيديو تحصلت “الساعة24 عليه”، أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بشأن المنطقة الخطرة بالحقل ولا يوجد أي مظهر مسلح أو عسكري فى المنطقة، مؤكدا أنه لا يوجد أي مخاطر مسلحة فى الحقل وكل القوات في مواقعها للتصدي لكل ما يعرض الحقل للخطر.

وتابع، بمجرد دخلول القوات المسلحة للحقل منذ تحرير الجنوب فنحن كواجبنا كحرس المنشآت ودورنا حماية الحقل وليس كما يشاع وليس لنا علاقة بالتشغيل او الإيقاف فدورنا هو تأمين كل سبل السلامة للتشغيل

وأوضح، أن حقل الشرارة النفطي وهو أحد أفرع الجنوب المكلف بإدارتها العميد محمد خليفة وبمجرد حدوث الهجوم مسلح 6 يونيو تم تحرك القوات المساندة للمنشات النفطية للتحرك وتأمين الحقل.