ليبيا الان

المستشار الأمني لحقل الشرارة النفطى ينفي ادعاءات مصطفى صنع الله

تم النشر منذُ 16 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نفى كل من المستشار الأمنى للشركة اكاكوس ومدير حقل الشرارة  النفطى،تصريحات  رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ، التى ادعى خلالها بوجود جماعات مسلحة فى الحقول تسيطر عليه وتغلقه.

وقال المستشار الأمنى بحقل الشراراة ومدير الحقل، فى فيديو تحصلت “الساعة24 عليه”، أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بشأن المنطقة الخطرة بالحقل ولا يوجد أي مظهر مسلح أو عسكري فى المنطقة، مؤكدا أنه لا يوجد أي مخاطر مسلحة فى الحقل وكل القوات في مواقعها للتصدي لكل ما يعرض الحقل للخطر.

وتابع، بمجرد دخلول  القوات المسلحة للحقل منذ تحرير الجنوب فنحن كواجبنا كحرس  المنشآت ودورنا حماية الحقل وليس كما يشاع  وليس لنا علاقة بالتشغيل او الإيقاف فدورنا هو تأمين كل سبل السلامة للتشغيل

وأوضح، أن  حقل الشرارة النفطي وهو أحد أفرع   الجنوب المكلف بإدارتها العميد محمد خليفة وبمجرد حدوث الهجوم مسلح 6 يونيو تم تحرك القوات المساندة للمنشات النفطية للتحرك وتأمين الحقل.

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • يجب محاكمة صنع الله بتهمة الخيانة العظمى والادعاء الكاذب بوجود روس حتى يبرر احتلال نفط ليبيا الموجود تحت سيطرة الشعب الليبى المسلح وباكذوبة مماثلة بوجود اسلحة دمار شامل فى العراق تم احتلاله من الامريكان لكن ليبيا ليست مثل العراق الذى تمزقه الطائفية فليبيا لحمها مر يا امريكان واقوى من طلبان ومعها عرب شجعان سيطردوكم من كل مكان

    رد

  • صنه الاخوانى الحقير باع ليبيا للامريكان بحفنة دولارات وسلطة زائلة فهو كلب حقير مثل اردوغان للصهاينة والامريكان .
    قال تعالى :-
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51)

    رد

  • يا صنع الشيطان المتغطى بالامريكان واردوغان عريان وين الحقير عمر البشير وين مرشدك العام فى مصر وربكم الاعمى ووين رسوله مرسى عميل وكالة المخابرات الامريكية من الدرجة الاولى كما قال القاضى امامه فى المحكمة من واقع مستندات امامه بل وين ابن الامريكانية حازم ابواسماعيل فلا تظن ايها الحقير ان الامريكان يحترموا من يخون وطنه ويصبح عميلا لهم

    رد